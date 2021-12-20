Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanlar için karar geldi

Asgari ücret zammı sonrası vergi indiriminin asgari ücretlilerle sınırlı tutulması tartışma yaratmıştı. Düzenlemeden diğer çalışanların yararlanamaması eleştirilere neden olmuştu. Uygulamanın tepki çekmesinin ardından AK Parti'den yeni bir hamle geldi. Meclis'e tekrar sunulacak düzenlemeyle vergi istisnasından tüm çalışanlar yararlanacak.

AK PARTİLİ ELİTAŞ DÜZENLEMEYİ ANLATTI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile birlikte geldiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine bilgiler verdi.

18,5 MİLYON ÇALIŞANI KAPSAYACAK

Cumhur İttifakı grup başkanvekilleri ve komisyon üyesi milletvekilleriyle gelir ve damga vergisi istisnasına ilişkin düzenlemenin, tüm ücretli ve memurların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmına uygulanabilmesini değerlendirdiklerini söyleyen Elitaş, "Sayın Genel Başkanımızla yaptığımız istişare sonucunda bunun, tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçiyi kapsayacak şekilde, asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önergeyi milletvekili arkadaşlarımız imzaya açtılar." diye konuştu.

37 MİLYAR 600 MİLYON LİRA MALİYETİ OLACAK

Brüt 5 bin lira ücretin bu düzenleme bağlamında vergiden istisna tutulacağını anlatan Elitaş, bunun etki analizinin sorulması üzerine, eğer 8 milyon 900 bin asgari ücretli bu kapsamda değerlendirilmiş olsa bunun maliyetinin 17,5 milyar lira olacağını kaydetti. Elitaş, bu düzenlemenin tüm işçilere uygulanması halinde, 15,3 milyon kişi için toplam maliyetin 31,1 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktararak, "Sigorta pirimi hariç, sadece vazgeçilen gelir vergisi bu tutar. 3,2 milyon da memur var. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon lira. Arkadaşlarımızın vereceği önerge, 37 milyar 600 milyon liralık bir maliyeti kapsayacak." dedi.

İKİ ÖNERGE SUNULACAK

Mustafa Elitaş, teklife ilişkin iki önerge sunacaklarını belirterek, bunlardan birinin gelir vergisi istisnası, diğerinin damga vergisine ilişkin olacağını söyledi.

TEKLİFİN TÜMÜ ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Elitaş, düzenlemenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Komisyonda, teklifin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.