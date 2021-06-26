Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş MEB ile HEFİAD arasındaki protokol
Kahramanmaraş MEB ile HEFİAD arasındaki...
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...
‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor
‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle...
Barbaros Mahallesinde Çalışmalar Tamam
Barbaros Mahallesinde Çalışmalar Tamam
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele’ Konferansı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve...

Ünlü gıda devinden Kahramanmaraş’a milyonluk yatırım

Türkiye’nin en büyük piliç eti üreticilerinden Lezita, Kahramanmaraş’a 1 milyar 350 milyonluk yatırım kararı aldı. Yeni entegre tesisinde 3 bin kişi işe alınacak.

Ünlü gıda devinden Kahramanmaraş’a milyonluk yatırım

Ünlü gıda devinden Kahramanmaraş’a milyonluk yatırım

Türkiye’nin en büyük piliç eti üreticilerinden Lezita, Kahramanmaraş’a 1 milyar 350 milyonluk yatırım kararı aldı. Yeni entegre tesisinde 3 bin kişi işe alınacak.

26 Haziran 2021 Cumartesi 11:14
banner459

Dünya Gazetesi’nden Nihat Delibaşı’nın haberine göre, Abalıoğlu Grubu’na ait Türkiye’nin en büyük piliç eti üreticilerinden Lezita, Kahramanmaraş’a yatırım kararı aldı. İzmir’deki fabrikasında maksimum kapasiteye ulaşan firma, büyüyen iç ve dış pazarı dikkate alarak üretimini iki katına çıkaracak.

1 MİLYAR 350 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

200 bin metrekare alanda hayata geçirilecek entegre tesis, 1 milyar 350 milyon liraya mal olacak. Temelinin atılmasını takiben iki yıl içinde üretime başlaması hedeflenen Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi; bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem (kaplamalı ürünler, şarküteri, köfte, döner) hatlarından oluşacak. Tesiste 3 bin kişi istihdam edilecek. Sözleşmeli üreticiler, tedarikçiler dikkate alındığında ise Lezita’nın bölgede sağlayacağı istihdam 10 binin üzerine çıkacak.

TEMELİ 2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE ATILACAK

Yeni yatırımın temelini 2022’nin ilk çeyreğinde atmayı hedeflediklerini kaydeden Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, “Bu yatırım hem Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Kahramanmaraş’ta ilk aşamada yıllık 150 bin ton piliç eti, 35 bin ton ileri işlenmiş ürün üretimi hedefliyoruz. İkinci aşama yatırımlar ile toplamda 300 bin ton piliç eti, 75 bin ton ileri işlenmiş üretim kapasitesine ulaşacağız. Kahramanmaraş’ta entegre et tesisine ek olarak aynı bölgede 90 bin m2’lik alanda broiler yem fabrikası ve 80 bin m2’lik alanda kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıca Niğde’de 40 bin m2’lik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde’de toplam 400 bin m2’lik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130 milyon Euro’yu bulacak” diye konuştu.

CİRO 1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Abalıoğlu, pandemiye rağmen iyi bir ivme yakalayan pazarda çift haneli büyüme gösteren Lezita’nın 2020’de 900 yeni istihdam sağladığını, Kahramanmaraş fabrikasının devreye girmesi ile toplam istihdamın 7 binin üzerine çıkacağını söyledi. LezitaX2 adını verdikleri ikinci faz yatırımın tamamlanması ile piliç eti üretiminin 500 bin, ileri işlenmiş ürün kapasitesinin 140 bin tona çıkacağını vurgulayan Abalıoğlu, 500 milyon dolar olan cironun büyümeye paralel 1 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

İÇ VE DIŞ PAZARDA LİDERLİK HEDEFLİYOR

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ise yeni üretim tesisi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki bayilere ürün sevkiyatını kolaylaştırmayı, ayrıca nakliye maliyetini de azaltmayı hedeflediklerin söyledi. Ergül, “İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesisimizde üretime tam kapasite devam ediyoruz. Lezita olarak günden güne artan iç ve dış pazardaki talebi kesintisiz olarak karşılayabilmek adına hayata geçirdiğimiz yeni üretim tesisi, markamızın önemli ihracat pazarlarından Ortadoğu ülkelerine olan yakınlığı ile de avantaj sağlayacak. Mevcut tesisimiz ve aynı kapasitedeki yeni tesis ile üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Hedefimiz, 3 yılda tamamlanacak yatırımla yurtiçi ve yurtdışında liderliğe ulaşarak pazar lideri olmak” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler düzenleme talep etti, Gerçekleşirse 2 aylık bağlanacak
Emekliler düzenleme talep etti, Gerçekleşirse 2 aylık bağlanacak
KDV indirimi desteği resmi gazete'de
KDV indirimi desteği resmi gazete'de
Turizmde Rus sevinci
Turizmde Rus sevinci
Otomobil devi yeni logosunu tanıttı
Otomobil devi yeni logosunu tanıttı
TCMB kararı açıkladı
TCMB kararı açıkladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber