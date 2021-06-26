Ünlü gıda devinden Kahramanmaraş’a milyonluk yatırım

Dünya Gazetesi’nden Nihat Delibaşı’nın haberine göre, Abalıoğlu Grubu’na ait Türkiye’nin en büyük piliç eti üreticilerinden Lezita, Kahramanmaraş’a yatırım kararı aldı. İzmir’deki fabrikasında maksimum kapasiteye ulaşan firma, büyüyen iç ve dış pazarı dikkate alarak üretimini iki katına çıkaracak.

1 MİLYAR 350 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

200 bin metrekare alanda hayata geçirilecek entegre tesis, 1 milyar 350 milyon liraya mal olacak. Temelinin atılmasını takiben iki yıl içinde üretime başlaması hedeflenen Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi; bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem (kaplamalı ürünler, şarküteri, köfte, döner) hatlarından oluşacak. Tesiste 3 bin kişi istihdam edilecek. Sözleşmeli üreticiler, tedarikçiler dikkate alındığında ise Lezita’nın bölgede sağlayacağı istihdam 10 binin üzerine çıkacak.

TEMELİ 2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE ATILACAK

Yeni yatırımın temelini 2022’nin ilk çeyreğinde atmayı hedeflediklerini kaydeden Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, “Bu yatırım hem Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Kahramanmaraş’ta ilk aşamada yıllık 150 bin ton piliç eti, 35 bin ton ileri işlenmiş ürün üretimi hedefliyoruz. İkinci aşama yatırımlar ile toplamda 300 bin ton piliç eti, 75 bin ton ileri işlenmiş üretim kapasitesine ulaşacağız. Kahramanmaraş’ta entegre et tesisine ek olarak aynı bölgede 90 bin m2’lik alanda broiler yem fabrikası ve 80 bin m2’lik alanda kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıca Niğde’de 40 bin m2’lik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde’de toplam 400 bin m2’lik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130 milyon Euro’yu bulacak” diye konuştu.

CİRO 1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Abalıoğlu, pandemiye rağmen iyi bir ivme yakalayan pazarda çift haneli büyüme gösteren Lezita’nın 2020’de 900 yeni istihdam sağladığını, Kahramanmaraş fabrikasının devreye girmesi ile toplam istihdamın 7 binin üzerine çıkacağını söyledi. LezitaX2 adını verdikleri ikinci faz yatırımın tamamlanması ile piliç eti üretiminin 500 bin, ileri işlenmiş ürün kapasitesinin 140 bin tona çıkacağını vurgulayan Abalıoğlu, 500 milyon dolar olan cironun büyümeye paralel 1 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

İÇ VE DIŞ PAZARDA LİDERLİK HEDEFLİYOR

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ise yeni üretim tesisi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki bayilere ürün sevkiyatını kolaylaştırmayı, ayrıca nakliye maliyetini de azaltmayı hedeflediklerin söyledi. Ergül, “İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesisimizde üretime tam kapasite devam ediyoruz. Lezita olarak günden güne artan iç ve dış pazardaki talebi kesintisiz olarak karşılayabilmek adına hayata geçirdiğimiz yeni üretim tesisi, markamızın önemli ihracat pazarlarından Ortadoğu ülkelerine olan yakınlığı ile de avantaj sağlayacak. Mevcut tesisimiz ve aynı kapasitedeki yeni tesis ile üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Hedefimiz, 3 yılda tamamlanacak yatırımla yurtiçi ve yurtdışında liderliğe ulaşarak pazar lideri olmak” diye konuştu.