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Yeni Sistemin Detayları Belli Oldu

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni mevduat sisteminin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nebati paylaştı. Sistemin adının "kur korumalı TL vadeli mevduat" olduğunu belirten Nebati; bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağını açıkladı. Yeni sisteme göre hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak; ayrıca Merkez Bankası her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak.

Yeni Sistemin Detayları Belli Oldu

Yeni Sistemin Detayları Belli Oldu

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni mevduat sisteminin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nebati paylaştı. Sistemin adının "kur korumalı TL vadeli mevduat" olduğunu belirten Nebati; bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağını açıkladı. Yeni sisteme göre hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak; ayrıca Merkez Bankası her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak.

21 Aralık 2021 Salı 14:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrası dövize endeksli TL mevduat sistemini anlattı. Dalgalı seyreden ve rekor üstüne rekor kıran Dolar, bu açıklama sonrasında büyük düşüş yaşadı. Vatandaşlar bunun üzerine dün akşam 1 milyar dolarlık satış yaptı.

Bu gelişmelerin ardından döviz kurunda hızlı bir düşüş yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nebati'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır"

"KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT SİSTEMİ"

Nebati'nin saat 14.00'te yaptığı yazılı açıklamada, sistemin tüm detayları anlatıldı. Bakan, öncelikle bu sistemin "kur korumalı TL vadeli mevduat" adıyla anılacağını belirtti. Ayrıca Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı.

İşte açıklamanın tamamı:

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

"STOPAJ UYGULANMAYACAK"

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

"MB HER GÜN DOLAR DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLAYACAK"

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

"SİSTEME İSTEYEN HER BANKA KATILABİLECEK"

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı"

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Yeni Sistemin Detayları Belli Oldu
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