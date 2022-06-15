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Zam beklentisi!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Zam beklentisi!

Zam beklentisi!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:13
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Bugün benzine gelen 97 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından itibaren motorine ise 1,27 liralık zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 29,08 liradan, Ankara'da ise 29,19 liradan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ, MOTORİNE ZAM YOLDA

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 97 kuruşluk indirim gelirken, 16 Haziran Perşembe gününden itibarense motorine 1 lira 27 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN 29,08 LİRADAN SATILACAK

Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 29,08 TL'ye, Ankara'da 29,19 TL'ye, İzmir'de 29,20 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Zam Beklentisi!
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