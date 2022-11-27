Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmektir”

Törende, tıp fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören 96 öğrenciye beyaz önlük, atama ve yükseltmeleri tamamlanan 28 akademisyene de cüppe giydirildi.

Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, ana gayelerinin ülkeye hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yeni üniversite binasının yapımı için gerekli izinlerin alındığını ve ruhsatların çıktığını açıklayan Konukoğlu, “Yeni kampüsümüzde fakülte binalarının yanı sıra yurtlar yapacağız. Başvurularımızı yaptık, Üniversitemize bazı yeni fakülteleri de kazandıracağız” dedi.

Öğrencilere meslek hayatına atıldıklarında hastalara anne, baba ve kardeşleri gibi yaklaşmalarını öneren Konukoğlu, “Hastanın yanına gittiğiniz zaman candan davranın. Hastalarınız ve hasta yakınlarınıza empati kurarak yaklaşın. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyor, çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ZEKİ KONUKOĞLU

Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu da yaptığı konuşmada Gaziantep ve bölgenin de ötesinde ülkemizde sağlık standartlarının yükselmesine katkı sağlamayı amaç edindiklerine dikkat çekti.

Değişik sektörlerde, toplum yararına yatırımları ile ülkemize değer katan önemli gruplardan olan Konukoğlu Ailesinin, ekonomik tabanlı yatırımlarının yanı sıra, sağlık ve eğitim gibi insanı odağına alan yatırımları ile sosyal sorumluluk misyonunu da hiçbir zaman ihmal etmediğinin altını çizen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ailemizin büyüğü, Onursal Başkanımız Abdulkadir Ağabeyimin başkanlığında mütevelli heyetimiz, üniversite yönetimimiz, akademik ve idari kadrolarda görev alan arkadaşlarımızın çabaları sonucu başarılarla dolu yılları geride bıraktık; yeni hedeflerle akademik yıl açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

SANKO Üniversitesi olarak, alanlarında uzmanlığı bilim dünyasında takdir edilen akademik kadromuz, teknolojik altyapımız, simülatörlerin de bulunduğu laboratuvarlarımız ve modern teknolojiyle donatılmış hastanemizle sağlık eğitiminin üst düzeyde sağlanması için çaba gösteriyoruz.”

Üniversiteye bu yıl kayıt yaptıran 530 öğrenci ile 9 yılda 3 bin 300 öğrencinin SANKO Üniversitesi Ailesinin parçası olduğunu anımsatan Konukoğlu, üniversitede şu anda 1.623 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

BİLGİYİ İNSANLIĞA ŞİFA SUNMAK İÇİN DEĞERLENDİRECEKSİNİZ

Gençlerin zorlu bir eğitim sürecini kabullenerek, üstün sorumluluk gerektiren ve kutsal bir meslek olan sağlık alanında eğitim görmeyi tercih ettiklerine değinen Konukoğlu, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

“Her birinize farklılık kazandıran ahlaki değerlerinizle harmanlayacağınız bilgiyi, kabiliyetiniz eşliğinde insanlığa şifa sunmak için değerlendireceksiniz.

Sizlerden beklentimiz; insana hizmetle eşdeğer kabul edilen beyaz önlüklerinizi, tertemiz, etik ve ahlaki değerlerle, üstün kabiliyet ve başarılarıyla donatarak, ülkemize ve dünyaya faydalı doktorlar olmanızdır.”

Öğrencilere ve hocalara yeni eğitim yılında başarılar dileyen Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Göz nuru çocuklarını bizlere, hocalarımıza teslim eden ailelere güvenlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ailelerinin ve ülkemizin yarınları olan genç arkadaşlarımız, sizlere güveniyor, başarılı olacağınıza inanıyor, ailemizin bir parçası olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz.”

PROF. DR. GÜNER DAĞLI

Kurumsal yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü haline gelen Sani Konukoğlu Vakfı hamiliğinde, Konukoğlu ailesi ve SANKO Holding’in sosyal sorumluluk anlayışı ile 2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nin, 2014-2015 akademik yılında eğitime başladığını anımsatan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, şöyle konuştu:

“Bu eğitim yolculuğunda; ilk günkü prensiplerimizin ışığında öğrencilerimiz ile yetkin akademik ve idari kadromuz sayesinde her yıl başarı çıtamızı yükselterek emin adımlarla ilerliyoruz. Bugüne kadar 1.261 mezun öğrencimiz, ülkemizin sağlık ordusu saflarında yerlerini aldı.

Bizlere bu gücü sağlayan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mütevelli Heyetimizin Sayın Başkanlarına ve Üyelerine, Konukoğlu Ailesi fertlerine, akademik ve idari kadromuz ile en değerli varlıklarını yarınlara hazırlamamız için bizlere emanet eden sevgili ailelere şükranlarımı sunarım.”

Üniversitenin gençlere sadece mesleki bilgiyi öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını, hangi kaynakları kullanarak bilgilerini günümüze uygun şekilde üreteceklerini de öğrettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, özetle şunları dile getirdi:

“Tüm bunların yanında üniversite, kültürel ve sosyal değerlerinizi zenginleştirerek siz gençlere işinde özenli ve disiplinli olmayı, bireysel hayatınızdaki zevklerinizi keşfetmeyi ve geliştirmeyi, zihinsel cesareti, eleştirel düşünceye sahip olmayı ve olaylar hakkında yorum yapabilme kabiliyetini de kazandırır.”

“Gerek eğitiminizde gerekse yaşamınızda başarılı olmak istiyorsanız ekip çalışmasına yatkın, sabır, azim ve inanca sahip olmanızın yanında adil davranmanız, eleştiriye açık ve hoşgörüye sahip olmanız gerekir” diyen Prof. Dr. Dağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Akademik ve idari kadromuzla bizler, sizlere bu özellikleri ve yetenekleri kazandırmak için her türlü imkana sahibiz. Halihazırda üniversitemizin çeşitli birimlerinde 153 öğretim elemanı bu saydığım kabiliyetleri kazanmanız için çalışmaktadır.

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde üniversitemiz bünyesinde 23 akademisyenin kadro ataması ve 16 hocamızın da akademik yükselmesi gerçekleşti. Bu hocalarımızdan 9’u profesör, 11’i doçent, 19’u doktor öğretim üyesi unvanı ile Üniversitemizde görev yapmaktadır.”

“Beyaz Önlüklerini giyecek sevgili genç tıbbiyeliler, adım attığınız bu yol, ömür boyu sürecek bir öğrencilik yoludur” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları anlattı:

“Devamlı değişen teknoloji ve araştırmalarla ortaya çıkan güncel bilgilerle kendinizi daima yenilemeniz ve öğrenmeye devam etmeniz gerekecektir.

Bununla birlikte gelişen yapay zeka uygulamaları, robotik mühendislik çalışmaları ve diğer bütün yenilikçi yaklaşımlara rağmen tıp hala, insan için insan temeline bağlı ve bağımlıdır.

Sevgi, şefkat, güven, merhamet gibi insani duyguları merkezinde barındıran tababet sanatı, insan vücuduna müdahale izni verilen, insanla var olan ve insanla gelişecek bir bilimdir.”

Prof. Dr. Dağlı, “Değerli öğrencilerim, çıktığınız bu uzun ve meşakkatli yolda bizleri yol arkadaşı ve rehber olarak seçtiğiniz için sizlere ve ailelerinize teşekkür ederim. Yeni eğitim yılımızın, tüm öğrencilerime ve hocalarıma başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

AÇILIŞ DERSİNİ PROF. DR. ÖZDEMİR VERDİ

“Ustasından Öğütler” başlığıyla açılış dersini anlatan Prof. Dr. İbrahim Ayhan Özdemir, sözlerine “Kurtuluşun efsanesi, bağımsızlığın ve özgürlüğün kalesi, Fırat’ın kolyesi, geçmiş medeniyetlerin simgesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ilk oturum izni veren Gazi Şehrin, eğitim ve sağlıkta abidesi olan SANKO Üniversitesi’nin açılış dersinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” diyerek başladı.

“SANKO Üniversitesi yaşadığı sürece uluslararası düzeyde en üst seviyeye ulaştırmak sizi değerli bilim insanları ve genç insanların hayali, inancı ve çalışmasıyla gerçekleşecektir” şeklinde konuşan Prof. Dr. Özdemir, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Adımınızı attığınız bu muhteşem abidede mesleki eğitiminizi hizmet ve bilim için alacaksınız. Umuda ve ışığa yürüdüğünüz bu yolda SANKO Üniversitesi’nin size en mükemmelini vereceğinden emin olabilirsiniz. Size düşen tarihi bir görev var. Bu kurumda yetiştiğinizi asla unutmadan bu kuruma, bilime, insanlığa, topluma yapacağınız hizmetlerle onur duymanız ve bu kurumu yücelteceğinizdir. İnsanlığa katkı sunup toplumu başarılarınızla aydınlatacağınıza inancımız tam.

SANKO Holding Kurucusu Merhum Sani Konukoğlu’nun ilkeleri doğrultusunda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, üniversitenin kuruluşunda yapı taşlarını tek tek yerine oturtan çok değerli kardeşim, Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na, Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu’na, siz değerli bilim insanlarına sunduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyor, kıymetli gençlerimize başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum.”

Açılış dersinin tamamlanmasının ardından Prof. Dr. İbrahim Ayhan Özdemir’e Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu ve Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı tarafından armağan ve çiçek takdim edildi.

CÜPPE GİYME TÖRENİ

Konuşmaların ardından, pandemi nedeniyle tören iki yıldır düzenlenemediğinden 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreninde atama ve yükseltmeleri tamamlanmış olan Prof. Dr. Zafer Çetin, Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, Prof. Dr. Osman Zeki Karakuş, Prof. Dr. Nazan Tuğay, Doç. Dr. Necla Benlier, Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, Doç. Dr. Elif Onur, Doç. Dr. Tuba Denkçeken, Doç. Dr. Yücel Yüksel, Doç. Dr. Fatma Elif Yıldırım, Doç. Dr. Pınar Günel, Doç. Dr. Burçin Altınbaş, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Koray Tümüklü, Dr. Öğr. Üyesi Barış Yılbaş, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tanrıverdi, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Demiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Salih Sertaç Durusoy, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şahyazıcı Sarı, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan, Dr. Öğr. Üyesi İpek Koçer, Dr. Öğr. Üyesi Merve Türkmen, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dönmezler, Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler, Dr. Öğr. Üyesi Emine Baş ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Güzel cüppe giydi.

BEYAZ ÖNLÜK TÖRENİ

Akademik yıl açılış programının ardından, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bu öğretim yılında kayıt yaptıran 96 öğrenciye beyaz önlük giydirildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, bugüne kadar üç dönem mezun verdiklerini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“Şu an 151 mezunumuz ülkemizin çeşitli yerlerinde sağlık hizmeti veriyor. Bağımsız bir akademik kuruluş tarafından ilk kez bu yıl yapılan mezun memnuniyeti araştırması sonucunda ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversitesi tıp fakülteleri arasında ikinci sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz.

Ayrıca son dönem mezunlarımızdan Fakülte birincimiz Dr. Esra Genç, Eylül ayında yapılan 2022 yılı 2. dönem Tıpta Uzmanlık sınavında 24.381 aday arasında Türkiye 239.'su olarak bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Kendisini ve tüm mezunlarımızı kutluyoruz.”

"Sevgili Öğrencilerimiz, hekimlik mesleğindeki ustalarınızın elinden giyeceğiniz beyaz önlüklerinizin sadece birer hijyen unsuru olmadığını biliyorsunuz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Akkın, öğrencilerine şöyle seslendi:

“Önlükleriniz beyaz renkleri ile saflığı, temizliği, adaleti ve tarafsızlığı temsil ediyor. Bu felsefeyi lekesiz önlüklerinizle yaşamınız boyunca içinizde yaşatacağınıza hocalarınız olarak gönülden inanıyoruz.

Sizlere başarılı bir öğrenim yaşamı diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kez daha saygı ve minnetle andığımız Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi bilimin ışığı ve aynı zamanda hekimlik sanatının ışıltısı yolunuzu daima aydınlatsın ve yolunuz açık olsun."

Tören, hekimliğe adım atan öğrencilere beyaz önlüklerinin “hekim ustaları” tarafından giydirilmesi, pasta kesimi ve birlikte fotoğraf çekimi ile sona erdi.

KATILIMCILAR

Törene; Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Dr. Mehmet Berk, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Konukoğlu, Mütevelli Heyet Üyeleri Dr. İbrahim Konukoğlu, İhsan Akyol, Gürkan Tural, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Gaziantep- Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beltinge Demircioğlu Kılınç, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, SANKO Holding Mali Koordinatörü Tekin Alpay, SANKO Özel Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Enis Koç, Sani Konukoğlu Vakfı İcra Komitesi Başkan Vekili Naci Boran, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, aileler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.