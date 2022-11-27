Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmektir”
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet...
Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah Törenine Katıldı
Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah...
Nihayet Dergisi’nin Usta Kalemleri Kahramanmaraş’ta Okurlarla Buluştu
Nihayet Dergisi’nin Usta Kalemleri Kahramanmaraş’ta...
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni...
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye...

Mehmet Kaya; “Kazanan sektörümüz ve Kahramanmaraş oldu”

Kahramanmaraş Ticaret Odası’nda seçim heyecanına bağımsız katılan Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Kaya, yapılan seçimde meslektaşlarının desteğini bağımsız olarak kazandı.

Mehmet Kaya; “Kazanan sektörümüz ve Kahramanmaraş oldu”

Mehmet Kaya; “Kazanan sektörümüz ve Kahramanmaraş oldu”

Kahramanmaraş Ticaret Odası’nda seçim heyecanına bağımsız katılan Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Kaya, yapılan seçimde meslektaşlarının desteğini bağımsız olarak kazandı.

27 Kasım 2022 Pazar 12:38

Destek veren sektördeki temsilcilere teşekkür ettiğini ifade eden Kaya, şu ifadeleri kullandı;

Biz sektörün sorunlarının çözümleri hususunda aday olduk ve bugün aldığımız bu görevde amacımız meclis üyesi olup ticaret odasında boy göstermek, biz de buradayız demek değildi!

Amacımız, Sektörün problemlerinin çözüme kavuşturulması hususunda işin ehli kişilerin göreve gelmesine katkı sunmaktı. Sektördeki temsilci kardeşlerimiz de sağolsunlar sektörün problemlerinin ve çözümleri hususunda bu görevi bize teveccüh ettiler.

Bu görevi bizlere layık gören tüm meslektaşlarıma öncelikle şükranlarımı arz ediyorum. Ümit ediyorum bizim dönemimiz sektörümüz için problemlerin çözüme kavuştuğu bir dönem olacaktır. Çünkü sektörün problemlerini sektörün içinden gelenler ve gerçek manadaki temsilcileri bilir.

Farklı sektörde faaliyet gösterirken sektörümüzü ve kardeşlerimizi temsil edenlerin dönemi bitmiş, yerini demokrasi ve liyakat ehli sektör temsilcileri almıştır. Açıkça söylemek gerekirse olması gereken kazanım şehrimizin ve sektörümüzün olmuştur. Dolayısıyla sektörün bugüne kadar çözüme kavuşturulamayan problemleri ivedi şekilde çözüme kavuşturulmak üzere çalışmalar başlayacak ve ortak istişarelerle devam edecektir.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Kaya; “Kazanan Sektörümüz Ve Kahramanmaraş Oldu”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazır
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazır
Kahramanmaraş’ta sepet örerek 6 çocuğunu okuttu
Kahramanmaraş’ta sepet örerek 6 çocuğunu okuttu
Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil çalıştı! 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil çalıştı! 5 yaralı
Alparslan Türkeş Kahramanmaraş’ta Dualarla Anıldı
Alparslan Türkeş Kahramanmaraş’ta Dualarla Anıldı
Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor
Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber