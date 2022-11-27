Mehmet Kaya; “Kazanan sektörümüz ve Kahramanmaraş oldu”

Destek veren sektördeki temsilcilere teşekkür ettiğini ifade eden Kaya, şu ifadeleri kullandı;

Biz sektörün sorunlarının çözümleri hususunda aday olduk ve bugün aldığımız bu görevde amacımız meclis üyesi olup ticaret odasında boy göstermek, biz de buradayız demek değildi!

Amacımız, Sektörün problemlerinin çözüme kavuşturulması hususunda işin ehli kişilerin göreve gelmesine katkı sunmaktı. Sektördeki temsilci kardeşlerimiz de sağolsunlar sektörün problemlerinin ve çözümleri hususunda bu görevi bize teveccüh ettiler.

Bu görevi bizlere layık gören tüm meslektaşlarıma öncelikle şükranlarımı arz ediyorum. Ümit ediyorum bizim dönemimiz sektörümüz için problemlerin çözüme kavuştuğu bir dönem olacaktır. Çünkü sektörün problemlerini sektörün içinden gelenler ve gerçek manadaki temsilcileri bilir.

Farklı sektörde faaliyet gösterirken sektörümüzü ve kardeşlerimizi temsil edenlerin dönemi bitmiş, yerini demokrasi ve liyakat ehli sektör temsilcileri almıştır. Açıkça söylemek gerekirse olması gereken kazanım şehrimizin ve sektörümüzün olmuştur. Dolayısıyla sektörün bugüne kadar çözüme kavuşturulamayan problemleri ivedi şekilde çözüme kavuşturulmak üzere çalışmalar başlayacak ve ortak istişarelerle devam edecektir.