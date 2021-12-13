Adalet bakanlığı 200 kadrolu personel alımı başvurusu açıldı!

Geçtiğimiz gün ilk olarak Resmi Gazetede ve sonra Resmi adresinde ilan duyuran Adalet Bakanlığı 3 farklı alanda olmak üzere 200 Kamu Personeli alımı yapacak. Alımlar Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine personel alımı yapılacak.

İlanın yayımlanmasından sonra adaylar başvuru sürecinin başlamasını bekliyordu ve başvurular bugün başladı.

Başvuru Süreci 13 Aralık 2021 Başladı!

Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvuruları bugün ( 13 Aralık 2021 ) itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 27 Aralık 2021 tarihi saat 23:59 a kadar gerçekleştirecekler.

Online Başvuru Yapılacak!

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak.

Başvuru İçin Hangi Belgeler Sisteme Yüklenecek?

Fotoğraflı özgeçmiş,

Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi, EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)

200 Kamu Personeli Alımı Kontenjan Dağlımı:

Bakanlık 200 kişilik kadro ile 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı alımı yapacak. Alımlar 44 farklı şehirde yapılacak. İşte 44 Şehir Listesi:

Adana, Adıyaman,Afonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun,

Adalet Bakanlığı Adaylardan Hangi Şartları Arayacak?

Bakanlık 200 kamu personeli alımı için adayardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS ve eğitim şartları aranacak.

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

2021 KPSS Olanlar Başvuru Yapamayacak!

Başvuru yapacak adayların Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışması kadroları için Lisans seviyesinde KPSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir.2020 yılı KPSS puanı geçerli olup 2021 yılında yapılan KPSS puanları geçerli sayılmayacak.

Eğitim Şartları Nedir?

Psikolog alımı için: Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

Pedagog alımı için: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı alımı için: Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak