Damak Yarığı Olan 9 Aylık Bebek, Ksü Tıp’ta Sağlığına Kavuştu

Farklı hastanelere giden aile, son olarak KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Bebek, burada yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı, Cerrahi Tip Bilimleri Bölümü Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu'nun katıldığı başarılı operasyon sayesinde 9 aylık Muhammet Abdülkerim bebek, 2 buçuk saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Tıp Fakültesi Dekanı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, bebeğin ilk ameliyatında dudak, kas ve cilt kapamanın yapıldığını söyledi.

Plastik Cerrahlarca “Türk lalesi” olarak adlandırılan ve ters laleye de benzetilen durumun yapılan cerrahi operasyonlarla düzeltileceğini söyleyen Prof. Dr. Bekerecioğlu, “Hastamız iki taraflı dudak ve damak yarığı olan ve ağız içine bakıldığında damak yarığı net bir şekilde görülüyor. Hastamız şu anda 9 aylık ve bu ameliyata 2 buçuk, 3 aylık ideal zamanda yapılmaya başlanır. Zamanlama olarak biraz gecikmiş. Hastamıza yapılacak ameliyat sadece dudağındaki derinin kapatılması değil ağız içi, ortada dudak kası ve cilt kapaması şekilde olacak. Doğuştan olan bu vakalarda yetersiz eksiklikler var. Özellikle dudağın ön kısmında bulunan ‘Prolabium premaksiler kolimella' dediğimiz iç kısımlarda eksiklikler oluyor. Bu eksiklikleri ve yetersizlikleri kullanmak için bizim de kullandığımız ‘Türk lalesi' yöntemi var. İki tarafı dudak yarığında kullanılacak. Uluslararası literatüre de bu isimle girmiş. Türk Lalesi Yöntemi Plastik cerrahi alanımızdaki bazı arkadaşlarımız tarafından geliştirilmiştir ve uluslararası prestijli dergide yayımlanmış, kabul edilmiş bir yöntemdir. Bu yöntemi yaparak onarımı gerçekleştirdik. ” dedi.

İlk ameliyatın ardından ileriki yaşlarda farklı ameliyatlarının da yapılacağını söyleyen Dr. Bekerecioğlu, “Bugün ameliyata alacağız ve ameliyattan sonra yaklaşık 10 gün sonra normal görünümüne olabildiğince kavuşmasını bekliyoruz. 12 aylıktan sonraki süreçte damak ile ilgili ameliyatlar yaşı ilerledikçe 10-12 yaşlarında burun ve dudakla ilgili daha değişik ameliyatlar, 17-18 yaşlarına kadar belli ameliyatlar yapılması gerekiyor. Dudak ve damağı yarık olan tüm hastaları bir ekip halinde seri olarak hastanemizde yapıyoruz. Yaptığımız yöntem ise başı aşağı bakan bir lalenin ters lale şeklinde kullandığımız bir yöntemdir. ” ifadesini kullandı.

Bebeğin Annesi Nur Abdülkerim, “Ameliyata girdi bebeğim, çok başarılı geçmiş. Doktorlara teşekkür ederiz, ellerine sağlık. ” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Ameliyatı Gerçekleştiren Ekibi Kutladı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, teşhis ve tedavi işlemlerini gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ve ekibini tebrik ederek başarılar diledi.

Rektör Can, "Sağlıkta öncü kurumlar arasında yer alan Üniversite Hastanemiz, başarıyla yaptığı ameliyatlarına yenilerini ekliyor. Tıp Fakültemizde doğuştan üst dudağı ve damağında yarık bulunan 9 aylık bebeğe 'Türk Lalesi' tekniğini uygulayarak ve başarılı bir ameliyat sürecinin ardından kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızla vatandaşlarımıza şifa dağıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık alanında yetiştirdiğimiz donanımlı bilim insanlarımızla ülkemize, bölgemize, Kahramanmaraş’ımıza ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.