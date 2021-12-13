Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin...
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı

Damak Yarığı Olan 9 Aylık Bebek, Ksü Tıp’ta Sağlığına Kavuştu

Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde doğuştan dudak-damak yarığı olan 9 aylık bebeğe, “Türk Lalesi” tekniğiyle ameliyat yapıldı.

Damak Yarığı Olan 9 Aylık Bebek, Ksü Tıp’ta Sağlığına Kavuştu

Damak Yarığı Olan 9 Aylık Bebek, Ksü Tıp’ta Sağlığına Kavuştu

Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde doğuştan dudak-damak yarığı olan 9 aylık bebeğe, “Türk Lalesi” tekniğiyle ameliyat yapıldı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 11:03
banner459

Farklı hastanelere giden aile, son olarak KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Bebek, burada yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı, Cerrahi Tip Bilimleri Bölümü Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu'nun katıldığı başarılı operasyon sayesinde 9 aylık Muhammet Abdülkerim bebek, 2 buçuk saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Tıp Fakültesi Dekanı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, bebeğin ilk ameliyatında dudak, kas ve cilt kapamanın yapıldığını söyledi.

Plastik Cerrahlarca “Türk lalesi” olarak adlandırılan ve ters laleye de benzetilen durumun yapılan cerrahi operasyonlarla düzeltileceğini söyleyen Prof. Dr. Bekerecioğlu, “Hastamız iki taraflı dudak ve damak yarığı olan ve ağız içine bakıldığında damak yarığı net bir şekilde görülüyor. Hastamız şu anda 9 aylık ve bu ameliyata 2 buçuk, 3 aylık ideal zamanda yapılmaya başlanır. Zamanlama olarak biraz gecikmiş. Hastamıza yapılacak ameliyat sadece dudağındaki derinin kapatılması değil ağız içi, ortada dudak kası ve cilt kapaması şekilde olacak. Doğuştan olan bu vakalarda yetersiz eksiklikler var. Özellikle dudağın ön kısmında bulunan ‘Prolabium premaksiler kolimella' dediğimiz iç kısımlarda eksiklikler oluyor. Bu eksiklikleri ve yetersizlikleri kullanmak için bizim de kullandığımız ‘Türk lalesi' yöntemi var. İki tarafı dudak yarığında kullanılacak. Uluslararası literatüre de bu isimle girmiş. Türk Lalesi Yöntemi Plastik cerrahi alanımızdaki bazı arkadaşlarımız tarafından geliştirilmiştir ve uluslararası prestijli dergide yayımlanmış, kabul edilmiş bir yöntemdir. Bu yöntemi yaparak onarımı gerçekleştirdik. ” dedi.

İlk ameliyatın ardından ileriki yaşlarda farklı ameliyatlarının da yapılacağını söyleyen Dr. Bekerecioğlu, “Bugün ameliyata alacağız ve ameliyattan sonra yaklaşık 10 gün sonra normal görünümüne olabildiğince kavuşmasını bekliyoruz. 12 aylıktan sonraki süreçte damak ile ilgili ameliyatlar yaşı ilerledikçe 10-12 yaşlarında burun ve dudakla ilgili daha değişik ameliyatlar, 17-18 yaşlarına kadar belli ameliyatlar yapılması gerekiyor. Dudak ve damağı yarık olan tüm hastaları bir ekip halinde seri olarak hastanemizde yapıyoruz. Yaptığımız yöntem ise başı aşağı bakan bir lalenin ters lale şeklinde kullandığımız bir yöntemdir. ” ifadesini kullandı.

Bebeğin Annesi Nur Abdülkerim, “Ameliyata girdi bebeğim, çok başarılı geçmiş. Doktorlara teşekkür ederiz, ellerine sağlık. ” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Ameliyatı Gerçekleştiren Ekibi Kutladı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, teşhis ve tedavi işlemlerini gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ve ekibini tebrik ederek başarılar diledi.

Rektör Can, "Sağlıkta öncü kurumlar arasında yer alan Üniversite Hastanemiz, başarıyla yaptığı ameliyatlarına yenilerini ekliyor. Tıp Fakültemizde doğuştan üst dudağı ve damağında yarık bulunan 9 aylık bebeğe 'Türk Lalesi' tekniğini uygulayarak ve başarılı bir ameliyat sürecinin ardından kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızla vatandaşlarımıza şifa dağıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık alanında yetiştirdiğimiz donanımlı bilim insanlarımızla ülkemize, bölgemize, Kahramanmaraş’ımıza ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Damak Yarığı Olan 9 Aylık BebekKsü Tıp’ta Sağlığına Kavuştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okay, ‘Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız’
Başkan Okay, ‘Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız’
Kahramanmaraş’ın sporda ilk ve tek kadın müdiresi oldu
Kahramanmaraş’ın sporda ilk ve tek kadın müdiresi oldu
Başkan Güngör “Kahramanmaraş’a hizmet yolunda 3 yılı geride bıraktık”
Başkan Güngör “Kahramanmaraş’a hizmet yolunda 3 yılı geride bıraktık”
Kahramanmaraş Barosu'ndan İnsan Hakları günü açıklaması
Kahramanmaraş Barosu'ndan İnsan Hakları günü açıklaması
Maraş Dondurmasının Anlatılacağı ‘Külahıma Anlat’ Filminin Çekimleri Yapılıyor
Maraş Dondurmasının Anlatılacağı ‘Külahıma Anlat’ Filminin Çekimleri Yapılıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber