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Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Yeniden Atandı

Prof. Dr. Ali Erbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla birlikte 2017'den bu yana yürüttüğü Diyanet İşleri Başkanlığı görevine yeniden atandı.

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Yeniden Atandı

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Yeniden Atandı

Prof. Dr. Ali Erbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla birlikte 2017'den bu yana yürüttüğü Diyanet İşleri Başkanlığı görevine yeniden atandı.

17 Eylül 2021 Cuma 10:19
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Atama kararından hemen sonra Erbaş, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Uzun zamandır muhalefetin eleştirilerinin hedefinde yer alan Erbaş, son olarak adli yıl açılışına katılıp dua etmesi ile gündeme gelmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığına, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Yeniden Atanması Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN ATANDI

Atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

ERBAŞ'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Atama kararından hemen sonra Ali Erbaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah. Anayasa'mızın "toplumu din konusunda aydınlatma" görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

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Ali ErbaşDiyanet İşleri Başkanlığına Yeniden Atandı
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