Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama 'AFAD' dünyada tek olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal'daki yerleşesinde gerçekleşen Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı 2. Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Soylu'nun yanı sıra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bakanlıklardan temsilciler, kamu kurumları ve STK temsilcileri de katıldı. Birincisi Ekim ayında düzenlenen toplantının bugünkü gündeminde, "Mevcut yapı stokumuzun durumu ve çözüm önerileri", "Baraj ve göletlerimizin afet ve acil durumlar açısından güvenliği" ve "2020 yılındaki afet ve acil durum çalışmaları ile, 2021 planları" başlıkları yer aldı.

"2021 YILI İÇİN HEDEFİMİZ, BİN ADET YENİ TOPLANMA ALANI BELİRLEMEKTİR"



2013 yılından itibaren yaklaşık 14 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini ifade eden Soylu, "2020 yılı içinde EBA TV üzerinden yaklaşık 18 milyon öğrenciye ulaştık. 2021 yılında ise hedefimiz, afet eğitim yılı kapsamında 83 milyon vatandaşımıza ulaşmaktır. Bu çerçevede 11 faaliyet türünde toplam 185 etkinlik planladık. Bunların gerçekleşmesine dönük çalışmalarımız devam etmektedir. Kurulumuzun aldığı bir diğer tavsiye kararı; toplanma alanları ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının arttırılmasıdır. halihazırda ülkemizde 19 bin 188 afet ve acil durum toplanma alanı belirlenmiş ve e-devlet üzerinden ilan edilmiştir. Tabi bu sabit bir sayı değildir. 2021 yılı için hedefimiz, bin adet yeni toplanma alanı belirlemektir" şeklinde konuştu.

"2020 YILI İÇİNDE AFAD'IMIZIN MÜDAHALE ETTİĞİ OLAY SAYISI 3 BİN 78'DİR"



"2020 yılı, ne yazık ki yaşattığı sıkıntı ve üzüntülerle, herhalde uzun yıllar hatırda kalacak bir yıl oldu" diyen Bakan Soylu, "Küresel anlamda ana gündem, hiç şüphesiz virüs salgınıydı. Ancak, ülkemiz açısından ikinci güvenlik gündemi de arka arkaya yaşadığımız sel ve deprem gibi afetler oldu. Fırtınadan heyelana, depremden sel su baskınına kadar 15 başlıkta, 2020 yılı içinde AFAD'ımızın müdahale ettiği olay sayısı, son rakamla 3 bin 78'dir. Sadece deprem etkinliği açısından kıyaslarsak, geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 23 bin 482, bu yıl ise yüzde 43 artarak 33 bin 598 olmuştur. Bu yıl meydana gelen ve ulusal düzeyde müdahale ettiğimiz deprem ve sel gibi afetlerde toplam 338 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır. Tabii bu yıl Van çığ felaketi, Elazığ depremi, İran merkezli Van depremi, Bingöl Karlıova depremi; Giresun, Bursa ve Rize'de yaşanan sel felaketleri; İzmir depremi, son olarak Hakkari'de yaşanan çığ afeti gibi afetler milletçe içimizi kanatmıştır. Ancak tüm bu afet olaylarında ne barınma, ne müdahale, ne enkaz kaldırma, ne kurumlar arası koordinasyon, ne geçici ve kalıcı barınma çözümleri;ne gıda, yiyecek ve diğer ihtiyaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı, aksaklık yaşanmadı. Afet müdahale ve yönetimi konusunda Türkiye bugün gerçekten ciddi ve dünya ölçeğinde bir kapasite üretmiştir. 2020'de de afetlerle mücadelede başarılı bir sınav vermiştir" dedi.

"BU YILKİ AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİNİN BANA GÖRE EN KİLİT KAVRAMI, KOORDİNASYON OLMUŞTUR"



Özellikle Türkiye Acil Müdahale Planı(TAMP)'nın saha uygulamalarını, sonuçlarını, bizzat olayların içinde ve sahada görme fırsatının olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi: "Önümüzdeki süreçte, elde ettiğimiz tecrübeleri de işin içine katarak bu planı güncellemek için çalışmalarımızın nihai aşamaya geldiğini biraz önce ifade etmiştim. Bu yılki afet müdahale faaliyetlerinin bana göre en kilit kavramı, koordinasyon olmuştur. AFAD Başkanlığımızın koordinesinde, jandarma arama kurtarma birimlerimiz, AFAD ekipleri, itfaiye teşkilatları, UKOME, Kızılay ve diğer STK'lar büyük bir özveri ve uyum içinde çalıştılar, kendilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu yıl, emniyet teşkilatımız bünyesinde de PAK adını verdiğimiz yeni bir arama kurtarma birimi kurduk. Bu birimlerde 2 bin 324 personele eğitim verilmesi planlanmış, 822'sinin eğitimi tamamlanmış, diğerleri de devam etmektedir. Yine emniyet teşkilatımız içinde afet olaylarında yaşanan can kayıplarında kimlik tespitinde faaliyet göstermek üzere kısa adı AKİ olan Afet Kriminal İnceleme birimi de kurulmuş ve bu yıl Elazığ depreminden başlamak üzere yaşanan acı hadiselerde görev yapmaya başlamıştır. Önemli bir kapasite faaliyetimiz de AFAD gönüllülük sistemidir. Bu da dünyada, özellikle Almanya'da yaygın kullanılan bir sistemdir. Biz bu projeye 2019 yılında başladık ve sistemde 2020 sonu itibarıyla 246 bin 116 başvuru bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın 42 bin 150'si eğitimleri tamamlanmış, Allah göstermesin, bir afet durumunda göreve hazır durumdadır. 108 bin arkadaşımızın da eğitimleri devam etmektedir"



"TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK DEPREM BİLDİREN 4'ÜNCÜ ÜLKE"



Türkiye'nin dünyada en çok deprem bildiren 4'üncü ülke olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Soylu, "Statista adlı, uluslararası istatistik yayınlayan, ciddi bir kuruluşun verilerine göre, Türkiye 1900-2016 yılları arasında yani son 116 yılda, dünyada en çok deprem yaşayan, deprem bildiren 4. ülkedir. Birinci ülke Çin, sonrasında Endonezya ve İran var. Bizden sonra da Japonya ve diğerleri sıralanıyor. Elbette ki farklı araştırmalarda farklı sıralamalar elde edilebilir ancak deprem gerçeğinde Türkiye'nin yerinin dünya ortalamasının üstünde olduğu, değişmez bir gerçektir. Hem bu yıl yaşadığımız depremler, hem son birkaç gün içinde Türkiye ve dünyada, Hırvatistan'da yaşanan hareketlilik, bu meseleyi hemen her gün gündemimizde tutmak zorunda olduğumuzu göstermektedir. Bir yandan yaşam alanlarımızı sağlamlaştırmak, yıkılmayan yaşam alanları inşa etmek, yaşadığımız yerleri kontrol etmek, sağlamlaştırmak durumundayız. Diğer yandan da bireysel olarak afet reflekslerimizi oluşturmak, bilgimizi arttırmak, afet eğitimli bireyler olmak durumundayız" dedi.