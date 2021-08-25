Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 35°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması
Bakış Mahallesindeki İçme Suyu Hattı Çalışmaları Tamamlandı
Bakış Mahallesindeki İçme Suyu Hattı...

Başkan Erdoğan İslam Dünyasına Seslendi: Müslümanlar, Sorumluluk Üstlenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri, hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına; artık sorumluluk üstlenmeli ve şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir'' açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan İslam Dünyasına Seslendi: Müslümanlar, Sorumluluk Üstlenmeli

Başkan Erdoğan İslam Dünyasına Seslendi: Müslümanlar, Sorumluluk Üstlenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri, hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına; artık sorumluluk üstlenmeli ve şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir'' açıklamasında bulundu.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:28
banner459

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4’üncü Genel Kuruluna bir video mesaj gönderdi.

Genel Kurulun başarılı geçmesini dileyen, gençler ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, İslam dünyasının farklı köşelerinden bizzat veya çevrim içi olarak Genel Kurul'a katılan gençlere seslendi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

'MÜSLÜMANLAR BATI'DA YÜKSELEN İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALIYOR'

“Sevgili gençler, insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik ediyoruz. Dünya gündemini sürekli meşgul eden güvenlik sorunları, terör faaliyetleri ve salgın hastalıklar özlemini çektiğimiz huzur ortamının tamamıyla sağlanmasına izi vermiyor. İnsanlığın tamamını tehdit eden bu sorunlar, maalesef en çok da İslam coğrafyasında derin izler bırakıyor.

Suriye’den Afganistan’a bütün bunlarla geniş bir coğrafyada çatışmalarla, göçle yoksullukla ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan özellikle Batı toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Hemen her gün güya demokrasinin beşiği olarak gösterilen ülkelerde inancı, başörtüsü, kılık kıyafeti sebebiyle, tacize uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan bir kardeşimizin haberini alıyoruz. Aynı şekilde ülkelerinde istikrasızlıktan dolayı göç ederken çölde veya denizde hayatını kaybeden mazlumların acısıyla yüreğimiz dağlanıyor” ifadelerini kullandı.

“VAHDET OLMADAN RAHMET OLMAYACAĞINI HEPİMİZ GAYET İYİ BİLİYORUZ”

Batı dünyasında son zamanlarda yükselen İslam düşmanlığı ve ırkçılığa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir tarafta açlığın, savaşın ve aşırı yoksulluğun olduğu diğer tarafta lüksün, sefahatin, sömürünün hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir. Türkiye her zemin ve her fırsatta ‘dünya beşten büyüktür’ diyerek bu küresel adaletsizliğe dikkat çekmektedir. Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker ile emredilmiş insanlar olarak; hiçbirimizin bu kötü gidişatı uzaktan seyretme lüksü yoktur.

Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli ve şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir. Bunun yolu da öncelikle aramızdaki İslam kardeşliğini tesis etmekten, emperyalistlerce sürekli harlanan fitne ateşini söndürmekten geçiyor. Vahdet olmadan rahmet olmayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

“İSTİKBALİMİZİN TEMİNATI OLAN SİZ MÜSLÜMAN GENÇLERE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

İslam dünyasının, İslam kardeşliğini tesis ederek emperyalist güçlerce harlanan fitne ateşini söndürmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Aynı mukaddes kitaba inanan, aynı peygamberin ümmeti olan, her gün beş defa aynı kıbleye yönelen gönüllere set çekilemeyeceğinin de farkındayız. Müslümana yakışan basiret ve feraset ile hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor. Bu kutlu mücadelede hepimize özellikle de istikbalimizin teminatı olan siz Müslüman gençlere çok önemli görevler düşüyor. İhtilafları değil ittifakları, husumetleri değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. Müslümanlığımızın kardeşlerimize verdiğimiz önem kadar olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

'HİÇ KİMSENİN SİZLERİ BÖLMESİNE İZİN VERMEYİN'

Hem kendimiz hem de mazlumlar adına yürüttüğümüz hak ve adalet mücadelesinde teröre bulaşmamalı, şiddete prim vermemeli, hukuk ve meşruiyetten asla sapmamalıyız. Mescide girdiğinde zikir halkası yerine ilim halkasına oturmayı tercih eden bir peygamberin ümmeti olarak, ilmi ve akademik çalışmalara öncelik vermeyi sürdürmeliyiz. Sizleri siyasette, akademide, sporda, ticari ve sosyal hayatta, çok daha aktif rollerde görmek istiyoruz. Hiç kimsenin aranıza girmesine, etnik, mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden sizleri bölmesine müsaade etmemenizi bekliyorum. Sizlerin gayreti, sizleri çaba ve duaları ile ümmetin yarınlarının bugünlerinden çok daha iyi ve müreffeh olacağına inanıyorum.”

Son Güncelleme: 25.08.2021 18:36
Anahtar Kelimeler:
Sorumluluk ÜstlenmeliBaşkan Erdoğan İslam Dünyasına Seslendi: Müslümanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da görevli Türk askerleri yurda dönüyor
Afganistan'da görevli Türk askerleri yurda dönüyor
Okul Çantalarında Ağır Metal Riski
Okul Çantalarında Ağır Metal Riski
Kuvvet Komutanlıklarında yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kuvvet Komutanlıklarında yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Instagram'da bir devir kapanıyor!
Instagram'da bir devir kapanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş zammıyla ilgili ilk yorum, sözümüzü tuttuk!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş zammıyla ilgili ilk yorum, sözümüzü tuttuk!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber