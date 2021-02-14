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Beş bakanlık birlikte hazırlıyor! Tek Şart İle Serbest Kalma Dönemi

Beş bakanlık tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili düzenlemeler devam ediyor. Buna göre ifadesi alınarak serbest bırakılmak üzere mesai saatleri dışında gözaltına alınan kişiler, makul sürede adli makamlara başvurma taahhütü ile serbest bırakılabilecek.

Beş bakanlık birlikte hazırlıyor! Tek Şart İle Serbest Kalma Dönemi

Beş bakanlık birlikte hazırlıyor! Tek Şart İle Serbest Kalma Dönemi

Beş bakanlık tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili düzenlemeler devam ediyor. Buna göre ifadesi alınarak serbest bırakılmak üzere mesai saatleri dışında gözaltına alınan kişiler, makul sürede adli makamlara başvurma taahhütü ile serbest bırakılabilecek.

14 Şubat 2021 Pazar 11:39
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Adalet Bakanlığının da aralarında bulunduğu beş Bakanlığın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda, ifade süreçleriyle ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, ifadesi alınıp serbest bırakılmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan kişiler, makul sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmeleri şartıyla, kolluk tarafından serbest bırakılabilecek.

7 GÜN 24 SAAT İFADE
Soruşturma süreçlere uluslararası standart getirilmesi hedeflenen ve kişi özgürlüğünün kısıtlanmasını önleyecek bu uygulama sayesinde, şüphelilerin nezarette kalma süresi kısalacak. Ayrıca, adliyelerde ifade alma işlemleri 7 gün 24 saat esasıyla yapılacak. Yine, adli kontrol tedbiri ile diğer bazı koruma tedbirlerinin yanlış veya haksız uygulanması hâlinde bu uygulamadan mağdur olan kişiye tazminat ödenmesi imkânı getirilecek. Bunların yanı sıra, iddianame ile tanık ve müştekiler hakkında çıkarılan zorla getirilme kararları, ilgiliye mesaj yoluyla da bildirilebilecek.

YAŞLILARA KOLAYLIK
Ayrıca, engelli ve yaşlıların adli süreçlerini kolaylaştıracak önemli düzenlemeler yer aldığı öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin adli süreçler, adliyelere gelmeden, bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülebilecek. Yine, adliye binaları da dâhil olmak üzere, tüm kamu binalarının, engelli ve yaşlı dostu hâline getirilecek. Bunların yanı sıra, maddi durumu elverişli olmayan vatandaşların da adli süreçlerinin kolaylaştırılması için e-Devlet üzerinden başvuru imkânı verilecek.

KISIM KISIM GELECEK
İnsan Hakları Eylem Planı'nın önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor. 9 amacı ve bu amaçların ayrı ayrı 49 hedefi bulunan İnsan Hakları Eylem Planı'nın faaliyete geçirilmesi sürecinde 128 kanunda değişiklik yapılacak. Söz konusu kanun değişikliklerinin Meclis'e kısım kısım getirileceği ifade ediliyor.

"SON SÜREÇTEYİZ"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eylem planıyla ilgili olarak "Sadece yargı, adalet anlamında değil, toplumun her alanında, her kesiminde insan ve haklarını nasıl geliştiririz, bunlarla ilgili ekonomi çevreleri ile sivil toplum kuruluşları ile konuştuk, siyasi partilerle Meclis'te ilgili komisyonlarla bir araya geldik. Herkesi dinledik. 1,5 yıl sonrasında bunun sunumlarını da yaptık, hem MYK'de hem yetkili organlarda sunumları da yapıldı ve çok kabul gördü. Son takvim açıklama sürecindeyiz, yakında kamuoyuyla, milletimizle bunlar paylaşılacak. Daha özgürlükçü bir eylem planını ortaya çıkaracağız" demişti.

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