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Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'ı işaret etti

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kademeli normalleşme tedbirleri sayesinde Türkiye'de vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'ı işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'ı işaret etti

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kademeli normalleşme tedbirleri sayesinde Türkiye'de vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 08:53
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Önceki gün düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında aşılamaya bağlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceğini söylediği öğrenildi. Temmuz ayında ise tedbir kararları tekrardan gözden geçirilecek.

Türkiye'de koroanvirüs vaka ve vefat sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Dünkü verilere göre,552'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti.

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

VAKALARIN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.

"TEMMUZ AYI İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi. Yerli ve milli aşı çalışmalarının da gündeme geldiği toplantıda, ekim, kasım aylarında yerli aşı ile aşılanma için ekiplerin çalıştığı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziranı Işaret Etti
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