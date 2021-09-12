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Daire fiyatına sanal silah!

Bilgisayar oyunlarında kullanılan aksesuarlar için yeni bir sektör yaratıldı. Sanal silahların fiyatları, gerçeklerini solladı. Daire fiyatına satılmaya başlandı.

Daire fiyatına sanal silah!

Daire fiyatına sanal silah!

Bilgisayar oyunlarında kullanılan aksesuarlar için yeni bir sektör yaratıldı. Sanal silahların fiyatları, gerçeklerini solladı. Daire fiyatına satılmaya başlandı.

12 Eylül 2021 Pazar 13:24
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E-Spor'un çok yaygınlaşması ve Youtube üzerinde oyun videoları çeken yayıncıların yüksek gelirler elde etmesi yeni bir sektör yarattı. Tüm dünyada milyonlarca kişinin oynadığı oyunlarla ilgili aksesuarlar internet üzerinde çılgın fiyatlara alıcı bulmaya başladı.

Özellikle CS:GO'da (Counter Strike) kullanılan bazı silahlar, internet üzerinde açık artırmada 400 bin liraya kadar çıktı.

Yine aynı şekilde oyun üzerinde kullanılan bıçaklar, 20 bin liradan kapışıldı. 150 bin liradan açık artırmaya konulan eldivenlerin bile olması, görenleri şaşırttı. Oyun dünyasının en pahalı aksesuarının ise ocak ayında satıldığı ortaya çıktı.

CS:GO'da kullanılan AK-47 kaplaması Case Harderdened ST MW 661 marka kaleşnikof, 150 bin dolar (1 milyon 300 bin TL) gibi astronomik bir ücrete satıldı.

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Daire Fiyatına Sanal Kaleş!
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