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Doğu Perinçek’ten Şehitler İçin Skandal Sözler: Her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz

Gara'da şehit olan 13 vatandaşımız için ilan edilmesi gündeme getirilen ulusal yas teklifine Perinçek'in itiraz etmesi, tepkiye neden oldu.

Doğu Perinçek’ten Şehitler İçin Skandal Sözler: Her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz

Doğu Perinçek’ten Şehitler İçin Skandal Sözler: Her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz

Gara'da şehit olan 13 vatandaşımız için ilan edilmesi gündeme getirilen ulusal yas teklifine Perinçek'in itiraz etmesi, tepkiye neden oldu.

16 Şubat 2021 Salı 16:33
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Türkiye'yi sarsan, Gara'da PKK terör örgütü tarafından kalleşçe katledilen 13 şehit haberinin ardından Türk milletinin yası sürüyor.

Gündemin en önemli konu başlığı haline gelen bu acı olay, TV kanallarının da bir numaralı konusu.

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında da bu konu masaya yatırıldı.

Programda şehitlerimiz için ulusal yas ilan edilmesi de gündeme geldi.

Program konuklarından biri olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ulusal yas fikrine karşı çıktı.

"HER 13 KİŞİ ÖLDÜĞÜ ZAMAN..."

Perinçek itirazını, "Her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz." ifadeleriyle yaptı.

Perinçek'in bu cümlesi büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada da gündeme gelen sözlere tepki yağdı.

Son Güncelleme: 16.02.2021 18:23
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