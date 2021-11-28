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Elif Ana Filminin Çekimleri Kahramanmaraş'ta Başladı

Halk arasında "Elif Ana" olarak tanınan Kahramanmaraşlı Elif Sugan'ın hayatının konu edildiği "Elif Ana" filminin çekimlerine Nurhak ilçesinde başlandı.

Elif Ana Filminin Çekimleri Kahramanmaraş'ta Başladı

Elif Ana Filminin Çekimleri Kahramanmaraş'ta Başladı

Halk arasında "Elif Ana" olarak tanınan Kahramanmaraşlı Elif Sugan'ın hayatının konu edildiği "Elif Ana" filminin çekimlerine Nurhak ilçesinde başlandı.

28 Kasım 2021 Pazar 15:53
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Türkoğlu ilçesi kırsal Cennetpınarı Mahallesi'nde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Sugan'ın hayatı beyaz perdeye aktarılıyor.

Senaristliğini Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün yaptığı, yönetmenliğini Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in paylaştığı filmde Elif Ana karakterini Aliye Uzunatağan canlandırıyor. Filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ökkeş Sevimli, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Metin Coşkun ve Eray Türk gibi oyuncular da yer alıyor.

Yapımcı Şirvan Yılmaz Kırtel, film setinde gazetecilere, kendi yöresinde film çekmenin oldukça mutluluk verici olduğunu söyledi.

Teklif geldiğinde çok heyecanlandığını ve ekip arkadaşlarıyla yaptıkları değerIendirmenin ardından çekimlere başladıklarını anlatan Kırtel, şöyle devam etti:

"Bu kültürün, bu toplumun insanıyım. Hep dışarıdaki işleri çekiyorduk, ilk defa kendi toplumumun kendi kültürümün projesi geldi inanılmaz heyecanlandık. Bir yıla yakın senaryo ve ön hazırlık aşaması yaptık. Son üç aydır mekanlar kuruldu. Çok güçlü bir teknik ekiple yola başladık. Çok ciddi bir çalışma arkadaş grubu oluşturduk. İyi bir oyuncu kadromuz var. İyi bir iş çıkarmayı planlıyoruz ve bir kültürün, toplumun şu an uzaklaştığı bir şey var. İyilik, güzellik, birbirimize yardımseverlik, Elif Ana bunu anlatıyor. Burada birleştirici bir gücüz ve biz bir şey anlatmak istiyoruz. İyilik, iyidir. Yaklaşık üç hafta buradayız."

Kırtel , Pazarcık, Adana, Adıyaman ve Malatya'da da çekimler yapılacağını işaret ederek, filmin galasını İstanbul ve başta İsviçre olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yapmayı planlıklarını ifade etti.

Yönetmenlerden Semir Aslanyürek de filmin kendileri için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

Kazım Öz de senaryo aşamasındayken teklif geldiğini ve kabul ettiğini dile getirerek, "Elif Ana karakteri ilgimi çekti. Onun iyilikseverliği mevcut dünyamızda bu kadar kötülüğün, çatışmanın, yabancılaşmanın, ayrışmanın olduğu bir dünyada Elif Ana her şeye rağmen, her zaman bir araya getirmeyi, insanları barıştırmayı, onlara iyilik dağıtmayı ve onlara huzur vermeyi hedef alan bir kadın." diye konuştu.

Elif Ana rolüne can veren Aliye Uzunatahan ise bir kadının iyiliğe bu kadar gönül vermesi ve herkese iyilik yaparak bu dünyadan ayrılmasının kendisini çok etkilediğini belirterek, "Elif Ana çok özel bir karakter. Elif Ananın 50'sinden sonrasını oynuyorum. Elif Ana kalp gözü açık bir kadın. Kendisini ziyarete gelen insanların ismini söyleyerek kapıyı açıyor. Sezgisi güçlü bir kadın. Bu rolü hatasız oynamak benim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ali Sürmeli de Elif Ana'nın sevgi dilinin mimarlarından biri olduğuna işaret ederek, güzel bir film olacağına inandığını vurguladı.

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Elif Ana Filminin Çekimleri Kahramanmaraşta Başladı
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