Kahramanmaraş Ampute’den Gol Yağmuru

25 Aralık Stadyumu'nda oynanan maçta Kahramanmaraş Ampute ekibin gollerini 8-15 ve ilk yarının 20 dakikasında Mahmut Yenen kaydetti.
İlk yarıyı 3-0 önde kapatan ikinci yarısında Kahramanmaraşlı Ampute oyuncusu Talha Uzun 33. dakikasında farkı 4’e çıkardı. Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içinde kaleciden dönen topu fırsata çeviren Gaziantep skoru farkı 3’e indirdi. Kahramanmaraş Ampute oyuncusu Ali Körsulü ile 49. dakikasında 5-1 taşırken Gaziantep Bedensel Engelliler kulübünün ikinci golünü 50+1’de buldu. Karşılaşmada başka gol olayınca maç 5-2 sona erdi.