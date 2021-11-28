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Kahramanmaraş Ampute’den Gol Yağmuru

Kahramanmaraş Ampute deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Bedensel Engelliler Kulübünü 5-2 mağlup etti.

Kahramanmaraş Ampute’den Gol Yağmuru

Kahramanmaraş Ampute’den Gol Yağmuru

Kahramanmaraş Ampute deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Bedensel Engelliler Kulübünü 5-2 mağlup etti.

28 Kasım 2021 Pazar 17:42
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25 Aralık Stadyumu'nda oynanan maçta Kahramanmaraş Ampute ekibin gollerini 8-15 ve ilk yarının 20 dakikasında Mahmut Yenen kaydetti.

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan ikinci yarısında Kahramanmaraşlı Ampute oyuncusu Talha Uzun 33. dakikasında farkı 4’e çıkardı. Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içinde kaleciden dönen topu fırsata çeviren Gaziantep skoru farkı 3’e indirdi. Kahramanmaraş Ampute oyuncusu Ali Körsulü ile 49. dakikasında 5-1 taşırken Gaziantep Bedensel Engelliler kulübünün ikinci golünü 50+1’de buldu. Karşılaşmada başka gol olayınca maç 5-2 sona erdi.

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Kahramanmaraş Ampute’den Gol Yağmuru
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