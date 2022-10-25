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Güneş tutulması gerçekleşiyor!

Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. Tutulma, Ankara'dan da görüldü. Büyüleyici doğa olayı, canlı yayınlar sayesinde de binlerce kişiyle buluşuyor.

Güneş tutulması gerçekleşiyor!

Güneş tutulması gerçekleşiyor!

Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. Tutulma, Ankara'dan da görüldü. Büyüleyici doğa olayı, canlı yayınlar sayesinde de binlerce kişiyle buluşuyor.

25 Ekim 2022 Salı 13:50

2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da gerçeklemişti. Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması ise 25 Ekim Salı günü, yani bugün gözlemlendi. TÜBİTAK'a göre Güneş Tutulması, Avrupa, Kuzeydoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın batısından izlenebiliyor. Hava açık olduğu takdirde ülkemizden de tutulma görülebiliyor. Ülkemizde gözlendiğinde Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRECEK

Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 arasında meydana gelecek olan bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de meydana gelecek ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürecek. Güneş Tutulması, 2022'nin son Güneş Tutulması olsa da genel olarak son tutulma değil. Zira 8 Kasım'da Tam Ay Tutulması da gerçekleşecek. Ancak bu tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek.

İLLERE GÖRE SAATLER VE ÖRTÜLME ORANLARI

25 Ekim 2022 Güneş Tutulması için saatler ve örtülme oranları şu şekilde olacak:

İstanbul'da tutulma 12.34'te başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 38 olacak ve 13.47'de meydana gelecek. Tutulma 14.59'da sona erecek.

Ankara'da tutulma 12.40'ta başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 42 olacak ve 13.55'te meydana gelecek. Tutulma 15.08'de sona erecek.

Adana'da tutulma 12.48'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 41 olacak ve 14.03'te meydana gelecek. Tutulma 15.16'da sona erecek.

İzmir'de tutulma 12.37'de başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 32 olacak ve 13.49'da meydana gelecek. Güneş Tutulması, İzmir'de 14.59'da sona erecek.

Çanakkale'de tutulma 12.33'te başladı. Maksimum örtülme oranı yüzde 33 olacak ve 13.45'te meydana gelecek. Tutulma 14.55'de sona erecek.

Erzurum'da tutulma 12.49'da başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 52 olacak ve 14.07'de meydana gelecek. Tutulma 15.21'de sona erecek.

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