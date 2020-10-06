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HES kodunda yeni dönem resmen başlıyor! Hayatın her alanına geliyor...

Türkiye, corona virüsle mücadelede “yerinde bulaş” dönemine geçti.

HES kodunda yeni dönem resmen başlıyor! Hayatın her alanına geliyor...

HES kodunda yeni dönem resmen başlıyor! Hayatın her alanına geliyor...

Türkiye, corona virüsle mücadelede “yerinde bulaş” dönemine geçti.

06 Ekim 2020 Salı 12:21

Altyapısı tamamlanan HES kodu uygulaması hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletilecek ve edinilen son dakika ayrıntılarına göre Süper bulaştırıcı olarak adlandırılan ve risk teşkil eden grubun sessizce aramızda dolaşması neredeyse olanaksız hale gelecek. İşte HES kodunda yeni dönemin ipuçları ve son dakika haberinin ayrıntıları

Türkiye koronavirüs ile mücadelede hayatı tümüyle durdurmak yerine kısıtlama yöntemleri ile mücadele ediyor. Bu kapsamda HES kodu (Hayat Eve Sığar) uygulaması getirildi. Önümüzdeki dönemde HES kodu uygulamasının toplu hayatın tüm alanlarını kapsayacak şekilde hızla yaygınlaşması bekleniyor.

SON DAKİKA! ZORUNLU OLMASA DA HES KODU İSTEYECEKLER

Şu anda zorunlu olmasa bile bazı hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler başta olmak üzere birçok yerin HES kodu isteyebileceği belirtiliyor.

ÖZEL SEKTÖR İÇİNDE GEÇERLİ... İNİŞ-ÇIKIŞLAR OLMAYACAK

Edinilen son dakika haberine göre özel sektördeki iş yerlerinin de önümüzdeki dönemde HES kodu kullanımını zorunlu hale getirebileceğine dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı tüm bu talepler için altyapıyı oluşturdu. İsteyen bakanlık tarafından oluşturulan sisteme entegre olabiliyor. Salgınla mücadelede, tatile ve memleketlerine gidenlerin ezici çoğunluğunun yaşadıkları yere dönmeleri nedeniyle "yerinde bulaş" dönemi başladı.

Bu nedenle İstanbul ve Marmara bölgesi için hassas haftaya girildi. Tatil ve memleketlerinden dönenlerin İstanbul ve Marmara illerinde vaka sayılarını nasıl etkilediği bu haftanın vaka ve hasta sayıları ile ortaya çıkacak. Ancak alınan önlemler nedeniyle artışın düşeceği düşünülüyor. İstanbul'un kontrol altında olması, artışın düşük rakamlarda kalması tüm Türkiye'yi de olumlu etkileyecek. İl yönetimleri de kendi illerinden vakaların hangi rakamın üstüne çıktığında sıkıntı olacağını bildiği için gerekli önlemleri hızla alabilecek. İller, bu konuda deneyim kazandığından kış dönemi büyük iniş-çıkışlar beklenmiyor.

SÜPER BULAŞTIRICIYA GEÇİT YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük test sayısının önümüzdeki haftalarda 200 bine çıkartılacağını açıklamıştı. Bu sayının artması ile birlikte süper bulaştırıcı denen, hiçbir belirti göstermeyen Kovid vakalarını yakalamak mümkün olacak.

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