Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet dağıtımı hakkında flaş açıklamalar

Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak." dedi.

"İLK AŞAMA TAMAM İKİNCİ AŞAMAYA HAZIRIZ"

Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. Aşamalı geçiş planlamamızın ilk aşamasını 21 Eylül'de 1. sınıf öğrencilerimizle başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. ikinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 Eğitim'de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın 2 günü okulda olacaklar. Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak. Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Kaygı duyan veli ve öğrencilerimizin tedbirlerimizi görünce rahatlayacağına eminim. Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssaha kurulunun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM UZAKTAN EĞİTİM İLE BİRLİKTE DEVAM EDECEK"

Uzaktan Eğitimin ana mecrası EBA'da tüm yayınlarımız günde 3 kez tekrar ediliyor. Sorumlu oldukları içerikleri tekrar tekrar izleyebilirler. EBA'da ders anlatımları canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 eba destek noktası oluşturduk. İnternet ve bilgisayar sorunu olan öğrenciler oradan destek alabilirler. Öğrencilerimiz bu anlamda kendilerine en yakın noktaya ulaşabilirler.

"500 BİN ÖĞRENCİYE TABLET"

Bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize ulaşmaya başlayacak. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak

"CUMARTESİ GÜNÜ EĞİTİM OLABİLİR"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, okulların ihtiyaçlarına göre Cumartesi günü eğitimin yapılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk açıklamasında şunları kaydetti:

Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım.