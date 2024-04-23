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KİÜ ve Bosna Hersek Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi arasında işbirliği, öğrenci ve personel hareketliliğine ilişkin protokol imzalandı.

KİÜ ve Bosna Hersek Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı!

KİÜ ve Bosna Hersek Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi arasında işbirliği, öğrenci ve personel hareketliliğine ilişkin protokol imzalandı.

23 Nisan 2024 Salı 10:47

Taraflar arasında imzalar, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. NerminaHadžigrahić tarafından atıldı. Üniversiteler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, işbirliğinin artırılması ve hem öğrenci hem de personel hareketliliklerine ilişkin konularda istişarelerin gerçekleştirildiği ziyarette, iyi dilek temennilerinde bulunuldu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Hadžigrahić’e teşekkür etti. KİÜ yönetimi olarak yeni bir işbirliği protokolü imzalamaktan mutlu olduklarını belirten Rektör Bakan, “Tuzla Üniversitesi Rektörümüze ziyaretlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün üniversitelerimiz arasında önemli bir protokol imzalıyoruz. Bilindiği üzere ülke olarak, Bosna Hersek gönül coğrafyamız olarak gördüğümüz yer. Dolayısıyla Bosna ile olan ilişkilerimizin güçlenmesini adına attığımız bu imzalar bizler için mutluluk verici. Bundan sonraki süreçte de üniversitemizin uluslalarasılaştırılması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Protokolün hayata geçmesinde emek veren üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ekibine ve Tuzla Üniversitesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Misafirperverliği dolayısıyla KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’a teşekkür eden konuk Rektör Hadžigrahić’de protokol çerçevesinde İstiklal Üniversitesi’nden gelecek öğrenci ve personeli ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Burcu Erşahan ve Prof.Dr. Seçil Fettahlıoğlu ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğü personeli Dr.Öğr.Üyesi Emrah Peksoy ve ile Öğr.Gör.Rabia Elif Yakut’un da eşlik ettiği ziyarette Prof. Dr. Bakan ve Prof. Dr. Hadžigrahić tarafından, Erasmus+ KA171 kurumlararası anlaşma protokolü imzalandı. Rektör Bakan, ziyaretin anısına Prof. Dr. Hadžigrahić’eplaket takdim etti.

Son Güncelleme: 23.04.2024 10:49
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KİÜ Ve Bosna Hersek Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı!
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