İstanbul'da 3.9 şiddetinde deprem!

Kartal açıklarındaki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem çevredeki pek çok ilçeden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

AFAD saat 15.07'de İstanbul Kartal'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde kısa süreli paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi. Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

ANADOLU YAKASINI İKİ KEZ VURDU

Sultanbeyli'de yaşayan bir İstanbul sakini, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) internet sitesine çok korktuğunu yazdı. Samandıra'daki bir başka İstanbullu ise, "Yer çöktü sanki, iki kez vurdu" ifadesini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

BAKAN KURUM'DAN SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.