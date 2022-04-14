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Kahramanmaraş için dikkat çeken deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, son depremlerin ardından değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş için dikkat çeken deprem uyarısı

Kahramanmaraş için dikkat çeken deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, son depremlerin ardından değerlendirmede bulundu.

14 Nisan 2022 Perşembe 10:52
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Naci Görür, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde bundan sonraki depremlerin oralarda olacağını düşünüyorum. İstanbul bizim beklediğimiz deprem periyodu içerisinde zamanı tükeniyor. 7.0'ın üzerinde bir deprem ile sınanacak" dedi.

Zonguldak Ereğli açıklarında önceki gün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin, Marmara'daki fay hattı ile ilgisi olmadığını belirten Prof. Dr. Görür, "Sonraki depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu bölgelerinde olacağını düşünüyorum. İstanbul'da değişen bir şey yok. İstanbul'da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor.

İstanbul bir sismik boşluktur, muhakkak 7.0 üzerinde bir depremle sınanacak ve Kuzey Anadolu Fayı enerjisini boşaltacaktır. Marmara Denizi'nde 99'dan itibaren 30 yıl içerisinde Deprem olma olasılığı yüzde 62" dedi.

Prof. Dr. Görür, Doğu Anadolu Fayının 20'nci yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmediğini belirterek "Kuzey Anadolu Fayı o yüzyılda, bir dizi 7.0 ve 7'ye yakın depremler üretti. Kuzey Anadolu Fayı böyle aktifken Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu tür bir aktivite görülmedi.

Elazığ Depremi olduğu zaman Elazığ'ın güneybatı yönüne doğru depremin enerji transfer etmesi söz konusu. Doğrultu atımlı faylar, herhangi bir yerde deprem ürettiği zaman, her iki tarafına doğru da stres transfer etmiş olabilir. Doğu Anadolu Fayı üzerinde bundan sonraki depremleri Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde olacağını düşünüyorum" dedi.

Son Güncelleme: 14.04.2022 16:39
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Kahramanmaraş Için Dikkat çeken Deprem Uyarısı
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