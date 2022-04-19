Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi Değişiyor
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi...
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Rektör Can öğrenci evine misafir oldu
Rektör Can öğrenci evine misafir...
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!

Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı!

Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

19 Nisan 2022 Salı 11:45
banner459

SARI KODLU UYARI: Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Kilis, Osmaniye

TURUNCU KODLU UYARI: Bitlis, Çorum, Kayseri, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Yozgat, Karaman, Batman, Şırnak

Yurdun batı ve iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor. Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş) ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı hadisesinin Doğu Akdeniz'de bugün sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah ilk saatlerden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Denizli çevreleri ile Isparta’nın batı, Burdur’un doğu ve Afyonkarahisar’ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor. Yapılan duyuruda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

BATI KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu’nun doğu, Çankırı’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın bugün güney ve güneybatı (lodos) yönlerden İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale illeri ile Ankara'nın güneyinde ve doğusunda), Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu) ve Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize illeri ile Artvin'in iç kesimleri) fırtına (50-70 km/saat), hamleli olarak ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Için Sarı Kodlu Uyarı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji’den Kahramanmaraş’a toz uyarısı!
Meteoroloji’den Kahramanmaraş’a toz uyarısı!
Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Yunanlılar çok tedirgin oluyorlarmış’
Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Yunanlılar çok tedirgin oluyorlarmış’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe İftar Sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe İftar Sürprizi
Kahramanmaraş için dikkat çeken deprem uyarısı
Kahramanmaraş için dikkat çeken deprem uyarısı
Zekeriya Beyaz Hayatını Kaybetti
Zekeriya Beyaz Hayatını Kaybetti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber