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Kahramanmaraşlı Şehit Kızının Nikahı İçin Tüm Kent Protokolü Seferber Oldu

Hatay'da 13 yıl önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Halil Aksak'ın kızının Kahramanmaraş'ta kıyılan nikahında kent protokolü ve babasının meslektaşları sürpriz yaptı.

Kahramanmaraşlı Şehit Kızının Nikahı İçin Tüm Kent Protokolü Seferber Oldu

Kahramanmaraşlı Şehit Kızının Nikahı İçin Tüm Kent Protokolü Seferber Oldu

Hatay'da 13 yıl önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Halil Aksak'ın kızının Kahramanmaraş'ta kıyılan nikahında kent protokolü ve babasının meslektaşları sürpriz yaptı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:20
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İskenderun ilçesinde 28 Kasım 2008'de terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olan Aksak'ın kızı Kübra Nur Aksak, babası gibi polis memuru olan Furkan Korkmaz ile dünya evine girdi.

Çifti en mutlu gününde, babasının silah arkadaşları başta olmak üzere protokol üyeleri yalnız bırakmadı.

Nikah öncesi hazırlıklarını tamamlayan gelin ve damada sürpriz yapan Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, makam aracını yeni çift için süsleterek gelin arabası haline getirdi.

Eskort eşliğinde çifti evden alan polisler, oluşturulan konvoyla ilk önce şehitliğe giderek dua etti, ardından caddelerde tur attı.

Daha sonra Emniyet Müdürü Cebeloğlu'nun koluna girerek Atatürk Parkı'ndaki düğün salonuna gelen gelin ile damadın nikahlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman yaptı.

- "Gönlüm isterdi ki babam burada olsun"

Vali Ömer Faruk Coşkun burada yaptığı konuşmada, kendilerine emanet edilen şehidin ailesiyle birlikte olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Coşkun, şehit kızının bu mutlu gününde yanında olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da şehit yakınları için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade ederek, "Kızımızın bu mutlu gününde onunla birlikte olmak ve güzel gününde istek ve arzularını yerine getirmek emirdir." dedi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da Aksak'ın şehit olduğu dönemde gelinin 7-8 yaşlarında bir çocuk olduğunu, o dönemden bu yana aileyle olan irtibatlarını hiç koparmadıklarını belirterek, çiftin mutluluğunun bir ömür sürmesi temennisinde bulundu.

Gözyaşlarını tutamayan gelin Kübra Nur da bu mutlu gününde babasından ayrı olmanın hüznünü yaşadığını belirterek, "Gönlüm isterdi ki babam burada olsun ama devlet büyüklerimiz onun yerini aratmadıkları için çok mutluyum. Kendisiyle gurur duyuyorum. O tabii beni bir yerlerden izliyordur. Gönül isterdi yanımda olsun ama onu her zaman kalbimde hissediyorum." diye konuştu.

Damat Furkan Korkmaz da kendisinin de kayınpederi gibi polis memuru olduğunu belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan meslektaşları ve devlet erkanına minnettar olduklarını söyledi.

Son Güncelleme: 19.05.2021 09:24
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