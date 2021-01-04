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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yaptı, gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına yağmur yağacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yaptı, gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yaptı, gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına yağmur yağacağını açıkladı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:36
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Beklenen kar yağışı gerçekleşmezken, Meteoroloji'den 5 Ocak salı günü için açıklama geldi.

5 OCAK SALI YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 5 Ocak salı günü İstanbul ve Ankara'da yağmur yağacağı belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklığı 15 olarak tahmin edilirken, Ankara'da ise 12 olarak belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

AFAD'DAN KRİTİK UYARI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından şu uyarıda bulundu:

"Bu gece saatlerinden itibaren, İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

EGE DENİZİ'NDE AKŞAM SAATLERİNDE FIRTINA BEKLENİYOR
Ege Denizi'nde akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde akşam saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde ise açıklarda genellikle güneybatıdan esmesi öngörülen fırtınanın, salının ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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