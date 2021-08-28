Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım, ‘Zafer bayramımız kutlu olsun’
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım,...
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar,...
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı...
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor

Meteorolojiden yurt genelinde sıcak hava uyarısı: 4 ila 8 derece artacak

Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar hava durumunu araştırıyor.

Meteorolojiden yurt genelinde sıcak hava uyarısı: 4 ila 8 derece artacak

Meteorolojiden yurt genelinde sıcak hava uyarısı: 4 ila 8 derece artacak

Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar hava durumunu araştırıyor.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:09
banner459

Yaz aylarının son günlerinin yaşandığı yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Herkes bunaltıcı sıcakların ne kadar devam edeceğini merak ederken Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Peki sağanak yağış olan ilimiz hangisi? Hangi illerde sıcak hava uyarısı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre yurt genelinde hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bugün öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAK HAVA DALGASI!

Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren 5 günlük süreçte Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ta hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 39-42 derece civarında seyredeceği ifade edildi.

Diyarbakır ve Mardin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

Son Güncelleme: 28.08.2021 17:51
Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiden Yurt Genelinde Sıcak Hava Uyarısı: 4 Ila 8 Derece Artacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektriğe Gizli Zam İddiasına Yalanlama
Elektriğe Gizli Zam İddiasına Yalanlama
AK Parti kanun teklifini tamamladı! İmamlara 'akademi' şartı geliyor
AK Parti kanun teklifini tamamladı! İmamlara 'akademi' şartı geliyor
Aldatılan kadından korkunç intikam!
Aldatılan kadından korkunç intikam!
A.B.D oyununda 1. perde
A.B.D oyununda 1. perde
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl Valiliğine Yeni Genelge
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl Valiliğine Yeni Genelge

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber