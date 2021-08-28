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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Kahramanmaraş’ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Kahramanmaraş’ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Kahramanmaraş’ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:12
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Kahramanmaraş havaalanında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, teşkilat başkanları tarafından karşılanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Şeref defteri imzadan önce kısa açıklama yapan Bakan Yanık, “Kahramanmaraş’a çok uzun yıllar sonra yeniden geldim. Kahramanmaraş doğal olarak çok değişmiş. Bir sürpriz oldu uzun yıllar sonra ziyaret etmiş olmak. Kahramanmaraş malum yedi güzel adamın memleketi. Tür edebiyatının ve Türk düşünce dünyasının aslında çok önemli isimlerin yetiştiği çok muhit bir toprak. Anadolu irfanı dediğimiz yada bizim öz kültürümüz dediğimiz, bütün boyutlarıyla, edebiyatıyla, sanatıyla ve diğer guruplarıyla, yaşam biçimiyle adeta bir müsare halinde bulunduğu bir yerdir Kahramanmaraş. Ve halen özelliklerini koruyan, korumaya devam eden kısmen değişiklikler olsa da zaman içerisinde koruma devam eden bir şehir. Bizde çok uzak sayılmayız hemşeri sayılırız. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Bugün hızlandırılmış ama güzel bir program icra edeceğiz burada. Bende bu vesileyle bu defteri imzalamaktan heyecan duyuyorum” dedi.

Basına kapalı olan toplantı sonrası Bakan Yanık, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bakan Yanık ve beraberindeki heyet, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Son Güncelleme: 28.08.2021 17:51
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Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Kahramanmaraş’ta
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