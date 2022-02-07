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Sağlık çalışanları 1 günlük greve gidiyor!

Çalışma şartlarının sağlıksız, çalışma alanlarının güvensiz olduğunu öne süren sağlık çalışanları yarın greve çıkıyor. Türk Tabipler Birliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan grev, 1 gün sürecek. Eylem süresince yoğun bakım, diyaliz, koronavirüs gibi acil ve riskli hastalara hizmet verilmeye devam edilecek. Diğer tüm hizmetler duracak.

Sağlık çalışanları 1 günlük greve gidiyor!

Sağlık çalışanları 1 günlük greve gidiyor!

Çalışma şartlarının sağlıksız, çalışma alanlarının güvensiz olduğunu öne süren sağlık çalışanları yarın greve çıkıyor. Türk Tabipler Birliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan grev, 1 gün sürecek. Eylem süresince yoğun bakım, diyaliz, koronavirüs gibi acil ve riskli hastalara hizmet verilmeye devam edilecek. Diğer tüm hizmetler duracak.

07 Şubat 2022 Pazartesi 16:44
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Sağlık çalışanları, Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) öncülüğünde 8 Şubat Salı günü 1 günlük greve çıkıyor. Sağlık çalışanları, meslek örgütlerinin de desteklediği grevle çalışma şartları, çalışma alanları, ücretler, koronavirüsün meslek hastalığı sayılması, sağlıkta şiddete karşı etkin yasanın kabulüne kadar birçok sorunun çözümüne dikkat çekmek istiyor.

ACİL VE CİDDİ HASTALARIN TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLECEK

"Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam" sloganı ile yola çıkacak olan sağlık çalışanları, greve çıkacakları 8 Şubat tarihinde acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının tedavilerine devam edecek. Ayrıca koronavirüs hastaları ve koronavirüs şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurular geri çevrilmeyerek.

GREV GÜNÜ KİMLER SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK?

TTB, eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımının aksamayacağını, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterileceğini belirtti. TTB, sağlık hizmetinde aksama yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken 8 maddeyi şöyle sıraladı:

1) COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.

2) Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

3) Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4) Yoğun bakım hastalarının eylem nedeniyle tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5) Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

6) Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

7) Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.

8) Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için çaba sarf edilecektir.

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Sağlık çalışanları 1 Günlük Greve Gidiyor!
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