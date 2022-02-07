Türkoğlu’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Bu kapsamda alınan kıyafetler sorumluluk alanında görevlendirilen Kahramanmaraş/Türkoğlu Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığına gönderildi. Türkoğlu İlçe FTK Başkanı Mehmet Ali SERİN ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlik Türkoğlu Kırmakaya Şehit Ali Evran İlkokulu ve Ortaokulunda Öğrenim gören 550 öğrenci ve ailesine takdim edildi.

TSK Güçlendirme Vakfı, Ordu millet anlayışına katkı sağlayan, Vatan ve asker sevgisini Anadolu topraklarında yeşertmeye devam eden bu tarz sosyal sorumluluk projelerine Vakıf ailesi olarak katkı sunmaya devam edecektir. Bu merhalede destek sağlayan Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve İlçe Fahri Tanıtım Kurulu Üyelerine teşekkürü borç biliriz.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı; Ordumuzun, Mehmetçiğimizin silah, teçhizat, donanım anlamındaki ihtiyaçların karşılanması, milli harp ve sanayi dallarının geliştirilmesi maksadıyla 1987 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Vakıflarının birleştirilmesiyle kurulmuştur. Yegane amacı Savunma Sanayini güçlendirmek ve Ordumuzun muzaffer başarılarını ileriye taşımak olan TSK Güçlendirme Vakfı bagışçılar ve Türk Halkıyla olan gönül bağını sürdürmeye devam edecektir.