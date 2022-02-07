Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Haftası etkinlikleri aralıksız sürüyor.

Söyleşi, konferans, tiyatro, konser, spor müsabakaları gibi pek çok alanda düzenlenen programlar 12 Şubat’a kadar devam edecek.

Etkinlik takvimi kapsamında bugün ‘Akıllı Tavşan Momo’ isimli çocuk oyunu miniklerle buluştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna çocuklar ve ebeveynler yoğun ilgi gösterdi. Üç seans olarak gösterimi yapılan tiyatroyla çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Aileler ise sahnelenen oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek oyunculara ve etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.