Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş,...
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı

TCDD personel alımı yapacak!

TCDD Taşımacılık A.Ş. 214 kamu personel alımı İŞKUR başvuruları alınmaya başlandı.

TCDD personel alımı yapacak!

TCDD personel alımı yapacak!

TCDD Taşımacılık A.Ş. 214 kamu personel alımı İŞKUR başvuruları alınmaya başlandı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 09:10
banner459

TCDD 214 kamu personel alımı 9 alanda yapıyor. Alımı yapılacak personeller için ülke geneli veya bölge genelinden başvuru kabul ediliyor. Alımı yapılacak alanlar ve başvuru unvanları şöyle;

İmalat işçiliği, lokomotif-motor-vagon imal ve tamircisi, elektrikçi, kaynakçı, elektronik işçisi, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü alacak.
TCDD yukarıdaki ilan dışında 21 eski hükümlü ve 11 engelli daimi kamu işçi alımı temini de yapacak.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Devlet Personel Alımı İŞKUR İlanları Başvuru Şekli

TCDD ilanına başvuru yapacak adaylar öncelikle Türkiye İş Kurumuna şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Giriş yapan adaylar iş yeri unvan yerine TCDD yazarak ara tuşuna basması gerekiyor. Gelen ilanı açarak başvuru koşullarını incelemesi gerekiyor.

Açılan ilan şartlarını sağlıyorsanız ilanın alt kısmında bulunan başvur butonuna tıklaması gerekiyor. Şartları sağlayan kişiler başvuru butonuna tıklayınca yeşil olumlu tık işareti almaları gerekiyor.

TCDD Personel Alımı Başvuru Şekli ve Puanlama Durumu

Adaylar başvurularını İŞKUR ilanları üzerinden 24 Aralık 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyeri ağır ve tehlikeli iş kapsamındadır ve işçi kol gücüyle çalışmaktadır)

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
TCDD Personel Alımı Yapacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28. dönem Pomem polis alımı başvuruları başlıyor!
28. dönem Pomem polis alımı başvuruları başlıyor!
Kahramanmaraş'ın 4 İlçesindeki 21 Okulda Eğitime Ara Verildi
Kahramanmaraş'ın 4 İlçesindeki 21 Okulda Eğitime Ara Verildi
Türk denizcilik tarihine 124 yıldır ev sahipliği yapıyor
Türk denizcilik tarihine 124 yıldır ev sahipliği yapıyor
Daha da soğuyacak! Karlı hava durumu günlerce sürecek…
Daha da soğuyacak! Karlı hava durumu günlerce sürecek…
SANKO Üniversitesi'nde ‘Beyin Ölümü ve Organ Nakli Sempozyumu’ düzenledi
SANKO Üniversitesi'nde ‘Beyin Ölümü ve Organ Nakli Sempozyumu’ düzenledi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber