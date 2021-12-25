TCDD personel alımı yapacak!

TCDD 214 kamu personel alımı 9 alanda yapıyor. Alımı yapılacak personeller için ülke geneli veya bölge genelinden başvuru kabul ediliyor. Alımı yapılacak alanlar ve başvuru unvanları şöyle;

İmalat işçiliği, lokomotif-motor-vagon imal ve tamircisi, elektrikçi, kaynakçı, elektronik işçisi, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörü alacak.

TCDD yukarıdaki ilan dışında 21 eski hükümlü ve 11 engelli daimi kamu işçi alımı temini de yapacak.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Devlet Personel Alımı İŞKUR İlanları Başvuru Şekli

TCDD ilanına başvuru yapacak adaylar öncelikle Türkiye İş Kurumuna şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Giriş yapan adaylar iş yeri unvan yerine TCDD yazarak ara tuşuna basması gerekiyor. Gelen ilanı açarak başvuru koşullarını incelemesi gerekiyor.

Açılan ilan şartlarını sağlıyorsanız ilanın alt kısmında bulunan başvur butonuna tıklaması gerekiyor. Şartları sağlayan kişiler başvuru butonuna tıklayınca yeşil olumlu tık işareti almaları gerekiyor.

TCDD Personel Alımı Başvuru Şekli ve Puanlama Durumu

Adaylar başvurularını İŞKUR ilanları üzerinden 24 Aralık 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyeri ağır ve tehlikeli iş kapsamındadır ve işçi kol gücüyle çalışmaktadır)

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.