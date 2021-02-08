Adalet Bakanı Gül'den Yeni Anayasa Açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Yeni Anayasa' hazırlıklarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Gül, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN 'YENİ ANAYASA' ÇIKIŞI YAPMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmişti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" demişti.

BAHÇELİ'DEN DESTEK GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama ile 'Yeni Anayasa' ile ilgili düşüncelerini aktardı. Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı, 'Yeni Anayasa' çağrısına olumlu yaklaştı, önemli mesajlar verdi.

Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. MHP üzerine düşeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.