Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması...
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına...
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu Olsun
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü Etkinliği
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya...

Adalet Bakanı Gül'den Yeni Anayasa Açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi.

Adalet Bakanı Gül'den Yeni Anayasa Açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Yeni Anayasa Açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'Yeni Anayasa' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 13:22
banner459

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Yeni Anayasa' hazırlıklarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Gül, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN 'YENİ ANAYASA' ÇIKIŞI YAPMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmişti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" demişti.

BAHÇELİ'DEN DESTEK GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama ile 'Yeni Anayasa' ile ilgili düşüncelerini aktardı. Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı, 'Yeni Anayasa' çağrısına olumlu yaklaştı, önemli mesajlar verdi.

Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. MHP üzerine düşeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Banker Maho' gerçek oldu
'Banker Maho' gerçek oldu
Mersin'de çocuklara eziyet
Mersin'de çocuklara eziyet
Tarlaları baraj altında kalan köylüler ekmeğini sudan çıkartıyor
Tarlaları baraj altında kalan köylüler ekmeğini sudan çıkartıyor
Kahramanmaraş'ta su borusu patladı yol toprakla doldu
Kahramanmaraş'ta su borusu patladı yol toprakla doldu
Sözleşmeli memurlarla ilgili flaş karar!
Sözleşmeli memurlarla ilgili flaş karar!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber