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İçişleri Bakanlığı 1608 personel alıyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete detayına göre personel alımı başvuru tarihi ve branş dağılımları da açıklandı. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte detaylar.

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alıyor!

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alıyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete detayına göre personel alımı başvuru tarihi ve branş dağılımları da açıklandı. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte detaylar.

03 Nisan 2024 Çarşamba 11:04

İçişleri Bakanlığı tarafından farklı branşlarda görevlendirilmek üzere KPSS puan şartı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ile yapılacak personel alımı başvuruları nisan ayında gerçekleşecek. Personel alımında 2022 yılı KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanları dikkate alınacak. KPSS tercih kılavuzuna göre başvurularda en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olma şartı aranacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1608 sözleşmeli personel alımına yönelik başvurular 22-26 Nisan tarihlerinde ve e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek.

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İçişleri Bakanlığı 1608 Personel Alıyor!
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