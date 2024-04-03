İçişleri Bakanlığı 1608 personel alıyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından farklı branşlarda görevlendirilmek üzere KPSS puan şartı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ile yapılacak personel alımı başvuruları nisan ayında gerçekleşecek. Personel alımında 2022 yılı KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanları dikkate alınacak. KPSS tercih kılavuzuna göre başvurularda en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olma şartı aranacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1608 sözleşmeli personel alımına yönelik başvurular 22-26 Nisan tarihlerinde ve e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek.