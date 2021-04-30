Kahramanmaraş’ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kahramanmaraş, Ordu, Adıyaman ve Bitlis çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kahramanmaraş, Ordu, Adıyaman ve Bitlis çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarının puslu, yer yer sisli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.