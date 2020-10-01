TBMM yeni yasama yılına başlıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlayor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in yeni dönemi açılışında konuştu.

TBMM AÇILIŞI ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Celal Adan, Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

Törenin ardından TBMM Başkanı Şentop, bakanlar ve grup başkanvekillerinin yanına giderek bir süre ayaküstü sohbet etti.

ŞENTOP: TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN YANINDADIR

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın Azerbaycan işgaline dikkat çekerek Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu dile getirdi. Şentop, 'Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal çekilmelidir' dedi.

Şentop'un konuşmasında satır başları şu şekilde;

Tam bağımsızlığın ifade ettiği anlam büyük. Bu yüce çatı altında görev büyük şeref Unutmayalım ki TBMM milletimizin, cumhuriyetimizin ve demokrasinin kalbidir.

Tarihin önemli bir kavşak noktasından geçiyoruz. Salgın değişim sürecini hızlandırdı. BM başta olmak üzere bir çok kurum iflas etti.

Akdeniz'deki varlığımız adil paylaşım içindir. Bazı küçük ülkeler tetikçi gibi kullanılıyor.

Bunu tekrar buradan ifade etmek isterim. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olacaktır. TBMM olarak Azerbaycan'ın yanında olduğumuz bir daha ifade edilmiştir. Ermenistan işgal ettiği topraklardan çıkmalı.

Şiddet ve terör demokrasinin en yıkıcı düşmanıdır

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.