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Ali Babacan mezun olduğu okula giremedi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Rumeli Hisarüstü'ndeki kampüsüne söyleşi için giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

Ali Babacan mezun olduğu okula giremedi

Ali Babacan mezun olduğu okula giremedi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Rumeli Hisarüstü'ndeki kampüsüne söyleşi için giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

12 Nisan 2022 Salı 16:14
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Babacan, yoğun protesto gösterilerinin ardından söyleşiyi iptal etti. Babacan'ın ODTÜ mezunu olduğu biliniyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mezun olduğu okul olan ODTÜ'ye bugün hem ziyaret hem de söyleşi amacıyla gitti. Burada üniversiteli öğrencilerle buluşmayı hedefleyen Ali Babacan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

PROPAGANDA YAPMAKLA SUÇLADILAR

Okul bahçesinde toplanan bir grup öğrenci Babacan'a engel oldu. Öğrencilerin sözcüsü olan bir genç kız konuşma yaparak Babacan'ı 'propaganda yapmakla' suçladı. Öğrenci konuşmasında, ""Bugün bu ülkede bugün kirasını, faturasını ödeyemeyen emekçilerin, yurt bulamayan öğrencilerin baş düşmanı. Tüm politikaların yardımcısı ve yaratıcısı Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalıştı ancak izin vermedik. 50 milyon dolarlık özelleştirmenin sorumlusu olan Babacan gibiler bugün umut olmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki onlar umut olamaz. Babacan ve onun gibilerle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SÖYLEŞİ PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Daha sonra ise bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ'den defol' sloganları yükseldi. Babacan, tüm bu yaşananlar üzerine okula giremedi. Söyleşi ve ziyaret programı iptal edildi.

Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Mezun Olduğu Okula Giremedi
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