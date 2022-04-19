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Bakan rakam verdi! İşte Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacı meselesinin provoke edildiğini belirterek, "Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. 490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler." dedi. Bakan Soylu ayrıca, Türkiye'ye gelen Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının ise 192 bin olduğunu söyledi.

Bakan rakam verdi! İşte Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı

Bakan rakam verdi! İşte Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacı meselesinin provoke edildiğini belirterek, "Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. 490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler." dedi. Bakan Soylu ayrıca, Türkiye'ye gelen Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının ise 192 bin olduğunu söyledi.

19 Nisan 2022 Salı 18:54
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TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"KAÇAK GÖÇMENLERLE DE MÜCADELE EDİYORUZ"

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılara ilişkin eleştirileri ile ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. Dikkat ederseniz 2019 yılında seçim vardı. İstanbul ve Türkiye'nin her yerinde özellikle Kılıçdaroğlu ve avanelerinin en temel meselelerinden bir tanesi biraz da Avrupa hormonlu sığınmacı meselesiydi. Sonra sığınmacı meselesi konusunda 2019 yılı seçimleri bitti, onlar bu meseleyi askıya aldılar. Ama biz askıya alamayız. Biz kaçak göçmenle de mücadele ediyoruz, aynı zamanda Türkiye'ye uluslararası koruma statüsünde gelenlerle ilgilenmek zorundayız. Kılıçdaroğlu'nun kendi genel merkezinin sınırları dışında bir sınır bilgisi olduğunu düşünüyor değilim" dedi.

"2,5 MİLYON KAÇAK GÖÇMEN ENGELLENMİŞTİR"

Bakan Soylu, Türkiye'nin sınırlar konusunda aldığı tüm tedbirlerin belli olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 2,5 milyon Türkiye'ye girmek isteyen kaçak göçmen engellenmiştir. Türkiye'de de yaklaşık 1 milyon 100 bini aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır. Bunlardan 330 binini yurt dışına, Kılıçdaroğlu onu da bilmez, uluslararası antlaşmalar neticesinde ülkelerine geri gönderdik. Yaklaşık 700 bine yakın kaçak göçmen de son 5 yılda Türkiye'den Avrupa'ya geçti. Kılıçdaroğlu maalesef Türkiye'de yabancı düşmanlığını körüklemek ve her seçim takviminde sığınmacı meselesini gündeme taşıyabilmek için bir tahrikkar üslup ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"490 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yok" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Bahçeli'nin grup toplantısını dinlediğini söyledi. Soylu, "Sayın Bahçeli'nin bu konuda daha önceki konuşmalarını ve MHP'nin göç raporunu okumuş birisi olarak söylüyorum; o gün ne söyleniyorsa bugün aynı anlayışla aynı değerlendirmeler ortaya koyuluyor. Yani farklı bir üslup söz konusu değil. Bu zamana kadar 500 bin gönüllü geri dönüş yaptı. Bugün bu mesele provoke ediliyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. 490 bin üzerindeki Suriyeli güvenli bölgelere döndüler, bundan sonra da dönecekler. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değildir. Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var" ifadelerini kullandı.

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Bakan Rakam Verdi! İşte Türk Vatandaşlığı Verilen Suriyeli Sayısı
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