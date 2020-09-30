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Bakan Soylu: "Toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önleyici asayiş hizmetlerinde 15 Temmuz 2016 sonrasındaki en belirgin adımımız, hiç şüphesiz çarşı ve mahalle bekçileri noktasında olmuştur. Bugün mezun olacak 7 bin 669 arkadaşımızla birlikte toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak" dedi.

Bakan Soylu: "Toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak"

Bakan Soylu: "Toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önleyici asayiş hizmetlerinde 15 Temmuz 2016 sonrasındaki en belirgin adımımız, hiç şüphesiz çarşı ve mahalle bekçileri noktasında olmuştur. Bugün mezun olacak 7 bin 669 arkadaşımızla birlikte toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak" dedi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 14:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisinde düzenlenen çarşı ve mahalle bekçileri mezuniyet törenine katıldı. Soylu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de güvenlikle ilgili kamu görevi yapan herkesin yeni bir anlayışın, yeni bir dönemin, bir anlamda tarihi bir değişimin içinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin pek çok sahada olduğu gibi güvenlik sahasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir stratejik değişim ortaya koyduğunu belirten Soylu, bir yandan terör gibi alanlara mücadele için kapasite ürettiklerini, teknik ve beşeri kapasiteyi arttırdıklarını ve yeni bir konsept geliştirdiklerini, diğer yandan da doğrudan bireyi ilgilendiren trafik, uyuşturucu, siber suçlar, asayiş gibi alanlarda aynı şekilde kapasite artışı ve stratejik yaklaşımlar sergilediklerini kaydetti. Siber suçlarda kapasite artışıyla elde ettikleri sonuçların bu sahada işlenen suçların takibiyle ilişkili olduğunu söyleyen Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar dijital sahada toplam 242 operasyon yaptık, bin 544 kişiyi gözaltına alındı ve bunların 466'sı tutuklandı. Organize suçlarda geçen yılın tamamında ulusal ölçekteki 7 suç örgütünü çökertmiştik. Bu yıl henüz yıl tamamlanmadan 8 ulusal ölçekte organize suç örgütüne ulaştık. Bölgesel ve yerel örgütlerle beraber toplam sayı şimdilik 277'dir. Yılbaşından bu yana uyuşturucuyla ilgili yaptığımız 153 bin gözaltı, aynı hassasiyetin bir sonucudur" diye konuştu.

Trafik kazalarını önlemek amacıyla birçok proje ve kampanya yürüttüklerini anlatan Soylu, "2016 yılında 7 bin 427 olan trafik kazalarındaki can kaybı sayımız, 2019 yılında 5 bin 473, bir yıllık süreç sonunda da toplam 4 bin 996 sayısına düşmüştür. Üstelik sürücü sayısı, nüfus ve araç sayısı artarken bu sayı ve sonucu elde ettik" ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Önleyici asayiş hizmetlerinde 15 Temmuz 2016 sonrasındaki en belirgin adımımız, hiç şüphesiz çarşı ve mahalle bekçileri noktasında olmuştur. Bugün mezun olacak 7 bin 669 arkadaşımızla birlikte toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak. Biz, asayiş konusunda bir uzmanlaşmanın da gerekliliğine inanıyoruz. Çarşı ve mahalle bekçiliği, sadece gece sokaklarda gezip düdük öttürmekten ibaret basit bir iş değildir. Tehlikenin nereden gelebileceğini sezmek, olaylara kanunlar çerçevesinde ve etkin şekilde müdahale edebilmek, anlık ve sağlıklı kararlar verebilmek, bölgesini tanımak ve risk analizini buna göre yapmak bu işin başarısını arttıran unsurlardır. Türkiye, bu adımdan ciddi bir verim almıştır. Çok net bir göstergemiz var. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin sahada görev yapmaya başladığı 2017 yılında ülkemizde günlük evden hırsızlık ortalaması 282'ydi. Bugün itibarıyla bu ortalama 148'dir. Allah nasip ederse 2021 yılının sonunda biz 100'e çekmiş olalım. Böylece Avrupa ve dünyada bu noktada tek olalım. Hatta bir de uluslararası kıyaslama yapalım. 100 bin kişi başına düşen evden hırsızlık rakamında 2018 yılında Almanya 393, İtalya 316 ve İngiltere rakamı 715'tir. Türkiye'de ise bu rakam 2018 yılı için 94, 2019 yılı için 80'dir."

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