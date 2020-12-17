Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO ile Ziraat Bankası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
KMTSO ile Ziraat Bankası Arasında...
Büyükşehir meclisi toplandı
Büyükşehir meclisi toplandı
Türkoğlu-Düziçi Yol Bağlantısı Yapılıyor
Türkoğlu-Düziçi Yol Bağlantısı Yapılıyor
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Anıloluk Mahallesinin İçme Suyu Sorunu Giderildi
Anıloluk Mahallesinin İçme Suyu Sorunu...

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama

Katıldığı televizyon programında Doğu Türkistanlıları PKK ile aynı kefeye koyan Doğu Perinçek’e Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’ndan kınama geldi. Yardımcıoğlu, “Hain PKK ile mazlum Doğu Türkistan aynı kefeye asla konulamaz” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama

Katıldığı televizyon programında Doğu Türkistanlıları PKK ile aynı kefeye koyan Doğu Perinçek’e Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’ndan kınama geldi. Yardımcıoğlu, “Hain PKK ile mazlum Doğu Türkistan aynı kefeye asla konulamaz” dedi.

17 Aralık 2020 Perşembe 13:04
banner459

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in bir televizyon programında Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini, IŞİD’e katılan Uygur Türklerinin TSK'ya karşı Suriye'de savaştığı iddialarına bir tepki de BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu’ndan geldi.

Yardımcıoğlu, “Doğu Perinçek isimli şahsı kınıyorum. Bu şahıs konuşmasında tescilli hain PKK ile mazlum ve mağdur Doğu Türkistanlıları aynı kefeye koyarak çok büyük bir gaflet ve dalâlet içinde olduğunu bir daha ispat etmiştir” ifadelerine yer verdi.

“HESAP VAR, HESAP GÜNÜ VAR”

Allah’tan korkan bir insan bunları söylemek bir kenara ağzına bile alamayacağını kaydeden Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Bir kişide azıcık insanlık varsa bunları konuşamaz ve insanlığından utanır. Aynı dine, aynı milliyete mensup olmadığımız dünyanın dört tarafından akvamı beşer, haysiyeti ve onuru olan her renk ve kıt’adan insan türü, Doğu Türkistan zulmü karşısında sessiz kalmamakta ve orada yapılanları tel’in etmektedir. Sen hiç Allah’tan korkmaz mısın Perinçek? Öbür dünya var, hesap var, hesap günü var; bunları bilmez misin sen? Hain PKK ile mazlum Doğu Türkistan aynı kefeye asla konulamaz.”

“YA HAİNDİR, YA GAFİLDİR YA DA ANADAN DOĞMA CAHİLDİR”

PKK ile Doğu Türkistanlıları aynı kefeye koyan birinin hain, gafil veya anadan doğma cahil olduğunu aktaran Yardımcıoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Bunun ikisi aynıdır diyen insanlar ya haindir, ya gafildir ya da anadan doğma cahildir. Bunları söyleyen insanın akıl sağlığını yerinde olduğunu bilmek, her Türk vatandaşı gibi bizim de hakkımızdır. Doğu Perinçek isimli bu şahsın hangi yüzünü muhatap alacağımızı da bilmiyoruz. Bekâ vadisinde Terörist bozuntusu ile muhabbetli hâllerini gösteren resimlerini mi muhatap almalıyız? Yoksa Maocu Perinçek mi muhatap alınmalı? Hangi yüzünü muhatap alalım ki, ona göre söyleyeceklerimizi söyleyelim.”

“EĞRİ CETVELDEN DOĞRU ÇİZGİ ÇIKMAZ”

Perinçek’in Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine dost bir insan olmadığını vurgulayan Yardımcıoğlu, son olarak şunları kaydetti: “Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Bunu devlet büyüklerimiz lütfen hatırlarından çıkarmasınlar. Bu Perinçek isimli şahsın bu devlete ve bu millete dost bir insan olmadığı kanısını taşıyoruz. Ve Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin, bizim kardeşimiz olduklarını ve haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ve yanlarında olmaya da devam edeceğimizi tüm dünya kamuoyuna bir kez daha ilan etmekten onur duyduğumuzu tüm insanlığa haykırıyoruz. Yaşasın Bilge Kağan’ların, Bilge Tonyukuk’ların, Kâşgarlı Mahmud’ların yurdu; Doğu Türkistan! Yaşasın Türkiye Türklük ve kültürünün ata yurdu; Doğu Türkistan! Kahrolsun zulme çanak tutan; ‘haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytan’lar!”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli, ABD'nin skandal yaptırım kararına ateş püskürdü!
Bahçeli, ABD'nin skandal yaptırım kararına ateş püskürdü!
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye çok sert yaptırım tepkisi, Bu nasıl bir ittifaktır!
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye çok sert yaptırım tepkisi, Bu nasıl bir ittifaktır!
MHP lideri Bahçeli'den İran'ın alçak tehditlerine sert tepki
MHP lideri Bahçeli'den İran'ın alçak tehditlerine sert tepki
BBP Genel başkan yardımcısı Yardımcıoğlu, silahlı saldırıda yaralanan polisi ziyaret etti
BBP Genel başkan yardımcısı Yardımcıoğlu, silahlı saldırıda yaralanan polisi ziyaret etti
Öztunç, Dağ keçilerine, yaban hayatına bir huzur verin
Öztunç, Dağ keçilerine, yaban hayatına bir huzur verin

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber