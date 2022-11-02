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CHP’li Öztunç, Diyanet’in Boş Kalan Engelli Kadrolarını Sordu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın E - KPSS ile olan atamalarda KPSS ile olan atamalardan farklı bir uygulama ortaya koyarak İmam Hatip ve ön lisans İlahiyat mezunlarından çeşitli belgeler talep etmesi, bu uygulamanın diğer sınava giren lisans İlahiyat mezunlarıyla arada eşitsizlik yaratması ve mevcut durumun engelli kadrolarının boş kalmasına neden olmasını TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Öztunç, Diyanet’in Boş Kalan Engelli Kadrolarını Sordu

CHP’li Öztunç, Diyanet’in Boş Kalan Engelli Kadrolarını Sordu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın E - KPSS ile olan atamalarda KPSS ile olan atamalardan farklı bir uygulama ortaya koyarak İmam Hatip ve ön lisans İlahiyat mezunlarından çeşitli belgeler talep etmesi, bu uygulamanın diğer sınava giren lisans İlahiyat mezunlarıyla arada eşitsizlik yaratması ve mevcut durumun engelli kadrolarının boş kalmasına neden olmasını TBMM gündemine taşıdı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 11:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, boş kalan Diyanet bünyesindeki engelli kadrolarına dikkat çekerek, konuyu Meclis gündemine getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle önerge hazırlayan CHP’li Ali Öztunç, “Diyanet İşleri Başkanlığı, normal KPSS atamalarında hafızlık belgesi şartı istemiyorken, E- KPSS atamalarında ilahiyat ön lisans ve imam hatip liseleri mezunlarından hafızlık şartı istemesinin gerekçesi nedir?” sorusuna cevap aradı.

“BOŞ OLAN ENGELLİ KADRO SAYISI NE KADAR?”

Öztunç’un önergesi ve kamuoyu adına yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

Diyanet İşleri Başkanlığı normal KPSS atamalarında hafızlık belgesi şartı istemiyorken, E-KPSS atamalarında imam hatip, müezzin ve kuran kursu öğreticiliği yapacak ilahiyat ön lisans ve imam hatip lisesi mezunlarından hafızlık şartı istemektedir. Bu şartın özellikle E-KPSS atamalarında ilahiyat lisans mezunlarından istenmemesi eşitsizlik yaratmakta ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki engelli kadroları boş kalmaktadır.

Buna istinaden;

- Diyanet İşleri Başkanlığı, normal KPSS atamalarında hafızlık belgesi şartı istemiyorken E- KPSS atamalarında ilahiyat ön lisans ve imam hatip liseleri mezunlarından hafızlık şartı istemesinin gerekçesi nedir?

- E- KPSS atamalarında ilahiyat ön lisans ve imam hatip liseleri mezunlarından istenilen hafızlık şartının kaldırılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?

- Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki toplam engelli kadro sayısı kaçtır? Bu kadroların kaçı doludur? Boş olan engelli kadro sayısı ne kadardır?

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CHP’li ÖztunçDiyanet’in Boş Kalan Engelli Kadrolarını Sordu
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