CHP’li Öztunç, Diyanet’in Boş Kalan Engelli Kadrolarını Sordu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın E - KPSS ile olan atamalarda KPSS ile olan atamalardan farklı bir uygulama ortaya koyarak İmam Hatip ve ön lisans İlahiyat mezunlarından çeşitli belgeler talep etmesi, bu uygulamanın diğer sınava giren lisans İlahiyat mezunlarıyla arada eşitsizlik yaratması ve mevcut durumun engelli kadrolarının boş kalmasına neden olmasını TBMM gündemine taşıdı.