Mahmut Yardımcıoğlu: Ak Parti, Mhp Ve İyi Parti’den Kaçanlar Bize Oy Verecek

BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Marpol TV ekranlarında Cumartesi günü yayınlanan Zekeriya Okutucu Soruyor programının konuğu oldu. Gazeteci Zekeriya Okutucu’nun Siyasetin son zamanlardaki gündemini meşgul eden yüzde 7 seçim barajı, daraltılmış bölge seçim sistemi, siyasi ittifak arayışları ve BBP’nin teşkilatlanma çalışmalarına ilişkin sorularını cevaplandıran Yardımcıoğlu, BBP’nin ittifak tercihi üzerine de açıklamalarda bulundu.

“İL VE İLÇE TEŞKİLATLARIMIZA DİNAMİK BİR EKİP GELİYOR!”

Kahramanmaraş’ta Büyük Birlik Partisi’nin, yeni ve dinamik kadrolarla siyasette daha aktif rol oynayacağını dile getiren Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Yakın zamanda Onikişubat, Dulkadiroğlu ve İl Başkanlığı Kongrelerimiz olacak. Kongreler sonrası Büyük Birlik Partisi daha aktif, daha çalışkan olacak, sesi daha gür çıkacak. Çünkü hem il ve ilçe teşkilatlarımıza hem de gençlik yapılanmamıza cevval, dinamik bir ekip geliyor” ifadelerine yer verdi.

“SON 1 YILDA ÜYE SAYIMIZDA YÜZDE 134’LÜK BİR ARTIŞ YAŞANDI”

Büyük Birlik Partisi’ne her geçen gün artan bir teveccüh olduğunu bunu da üye sayılarındaki yüzde 134’lük artıştan gördüklerini aktaran Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevi bize tevdi edildiğinde, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, şahsıma 8 tane şehrin sorumluluğunu vermişti. Bunların içinde Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman var. Bu sorumluluk bize verildiğinde buralarda il ve ilçe teşkilatlarının tahkim edilmesi ve üye sayılarının artırılması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Büyük Birlik Partisi, son 1 yıl içinde üye sayısını en fazla artıran partilerden biri oldu. Son 1 yıl içinde üye sayımızda yüzde 134’lük bir artış yaşandı. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi’ne teveccühün de arttığını görüyoruz. Bunu nerelerde görüyoruz? Çarşıda, pazarda, esnaf ziyaretinde, bir çay ocağında çay içerken insanların gözlerindeki samimiyetten görüyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın bu samimiyetine, teveccühüne de layık olmaya çalışacağız.”

Yıl sonuna kadar 100 bin üye kaydını hedeflediklerini kaydeden Yardımcıoğlu, şunları söyledi: “Biz, rabbim nasip ederse 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Büyük Birlik Partisinin üye sayısını 100 bine tamamlayacağız. Kahramanmaraş ta bunlardan bir tanesi. İnşallah Kahramanmaraş’ta da 5 bin üye sayısına ulaşacağız. Türkiye’nin en önde gelen illerinden bir tanesi olacak. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız şehir meydanında stantlar açacak ve vatandaşları Büyük Birlik Partisi’ne üye olmaya davet edecekler.”

“AK PARTİ, MHP VE İYİ PARTİ’DEN KAÇANLAR BİZE OY VERECEK!”

BBP Lideri Mustafa Destici’nin Türkiye’nin her tarafını karış karış gezdiğini ve kendisinin de sorumlu olduğu bölgede yoğun bir emek sarf ettiklerini ifade eden Yardımcıoğlu, bu emeklerin karşılığını ilk seçim döneminde alacaklarını söyledi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den kopanların ilk tercih edecekleri partinin Büyük Birlik Partisi olduğunu vurgulayan Yardımcıoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Sayın Genel Başkanım Mustafa Destici için söylüyorum. Türkiye kazan, kendisi kepçe; Kars’tan, Şırnak’tan, Ardahan’dan Çorluya kadar Kırklareli’ye kadar koşturuyor. Ben de bu bölgede koşturuyorum, kendi şehrimde koşturuyorum. Yeterli mi? Hiçbir zaman hiçbir şey yeterli değildir. Her zaman daha mükemmeli vardır. Daha mükemmelini de becereceğiz. Çok yakın zamanda Büyük Birlik Partisi’ni bu ülkede ve bu şehirde iyi anlamda, müspet anlamda herkes konuşuyor olacak. Çünkü AK Parti’den kaçanlar bize oy verecekler. MHP’den rahatsızlık duyanlar, Devlet Bey’den rahatsızlıklarını hissedenler, MHP’nin duruşuyla ilgili eleştiride bulunan insanlar Büyük Birlik Partisi’ne oy verecekler. Bu teveccühü görüyoruz, biz de buna talibiz. MHP’den ve başka partilerden dün ümitle İYİ Parti’ye gidenler, İYİ Parti’nin çok parçalı yapısını görünce, herhangi bir yere oturtamadıklarını görünce kesinlikle bize gelecekler. Rüyamda görmedim, hayal aleminde yaşamıyorum. İnsanların bize olan geri dönüşlerinden hareketle bunları konuşuyorum.”

“PKK’NIN PARTİSİNİN BULUNDUĞU HİÇBİR YERDE BULUNMAYIZ!”

BBP’nin ittifak tercihi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Yardımcıoğlu, “BBP, hangi ittifakın içinde yer alır?” sorusu üzerine şu cevabı verdi: “Biz, başka bir ittifakın içinde oluruz, demiyorum. Olmayız da demiyorum. Hayatın neler getireceğini bilmiyoruz. Biz, PKK’nın partisinin bulunduğu hiçbir yerde bulunmayız. Bu, bizim kırmızı çizgimiz, ilkelerimizin değiştirilemez maddelerinden biri. PKK’nın partisiyle zımnen veya sarih bir şekilde ittifak içerisinde bulunmuş, arkadaşlık yapmış, ortaklık yapmış herhangi bir yapıyla da birlikte olmayı da asla düşünmüyoruz. Bu aziz millet, bu coğrafyada yaşayan insanlar bunları çok iyi bilmeliler. Biz, PKK ile birlikte olmayız, PKK’nın siyasi koluyla da birlikte bulunmayız. Onunla arkadaşlık yapmış olan insanlarla da arkadaşlık yapmayız. Bu, bizim anayasamızın birinci maddesidir.”

“KARŞI TARAFTA BU MİLLETE SİLAH SIKANLARIN SİYASİ KOLUNU GÖRÜYORUZ!”

Şu an Cumhur İttifakı’nın bir parçası olduklarına dikkat çeken Yardımcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Cumhur İttifakı’nın gidişatıyla ilgili her şeyin güllük gülistanlık olduğunu düşünüyor muyuz? Hayır, düşünmüyoruz. Sorun şu: Ben her şey güllük gülistanlık gidiyor desem; sokakta gezen insanlar, ‘hadi be oradan’ der. Sen hiçbir şey bilmiyorsun, sen yalan söylüyorsun, derler. Ben dalkavukluk yapmadım, yapmayacağım. Ben yalan söylemedim, söylemeyeceğim. Ama biz, karşı tarafa baktığımızda; bu millete silah sıkanların siyasi kolunu görüyoruz. Bu millete silah sıkan adam müsveddelerinin siyasi koluyla arkadaşlık yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz. Ne cumhuriyetle bir alakası var ne de halkla alakası var. Siyasi Partiler Yasasına tabi oldukları için evet partiyle bir bağları var. Halkla ve cumhuriyetle bir ilgilerinin olduğunu düşünmüyoruz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Millet ittifakı dediğimiz yapının başka bir ortağına geldiğimizde ise Büyük Birlik Partili birinin niye televizyonlarda Pervin Buldan ile fotoğrafları yayınlanmıyor? Niye Büyük Birlik Partili biriyle cezaevindeki terörist başının resimler yayınlanmıyor? Niye Büyük Birlik Partili biriyle teröristlerin siyasi partisinin eş başkanlarının resimleri yayınlanmıyor? Bakın ben bunu rahatlıkla söylüyorum. PKK ve PKK’nın partisi benim düşmanımdır. Maalesef ki PKK’nın partisinin eşbaşkanları çıkıyorlar, adam gibi görüştük, diyor. CHP ile İYİ Parti ile görüştük, diyorlar. İttifak konusuna gelince; bugün için doğmamış çocuğa kaftan biçmek yerine Türkmen Beyi’nin sükutu gibi sükut ederek gelişmeleri izlemek, kendi divan ve MKYK toplantılarımızda istişarelere açık bir şekilde ön görülerimizi paylaşmak, muhtemel gelişmelere karşı gardımızı almaya yönelik parti politikalarımız elbette ki var.”

“ŞU AN CUMHUR İTTİFAKINDAYIZ, YARININ SAHİBİ RABBİM”

Devletin ve milletin menfaatinin bulunduğu her yerde BBP’nin olduğunu aktaran Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Biz kesinlikle devletin ve milletin yanında duracağız. Cumhur İttifakı’nın şu an için bir parçasıyız. Cumhur İttifakının içerisinde devam etmek istiyoruz. MHP’nin, bizim görünmemizi istememesine rağmen AK Parti’nin içindeki bir takım organların başında bulunanların; bizim adımızı zikretmeme yönünde inatla gayret göstermesine rağmen biz Cumhur İttifakındayız. Karşı tarafın yanında bulunmaktansa; Musa’nın yanında bulunmayı, İbrahim’in ateşine bir damla su dökmeyi tercih ettiğimiz için şu an Cumhur İttifakındayız. Yarının sahibi rabbim. Yarın ne gösterirse; yarının gerçeklerine, yarının vuku bulan gelişmelerine göre elbette ki biz, doğru yerde miyiz diye pozisyonumuzu tekrar gözden geçirmek durumunda kalırız. Odunum da odunum demenin alemi yoktur” ifadelerine yer verdi.

“YÜZDE 7 SEÇİM BARAJI HDP VE MHP’YE YARAR!”

Cumhur İttifakı içerisinde yer alan AK Parti ve MHP’nin seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi gayretlerinin, oyları eriyen MHP’yi ve HDP’yi mecliste tutmaya yarayacağını kaydeden Yardımcıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Biz, seçim barajının olmamasından yanayız. Baraj niye var? PKK’nın partisi meclise girmesin diye var. Yüzde 10 barajını koyduk, PKK’nın partisi meclise girdi mi? Girdi. Peki, bu yüzde 7 barajı nereden geldi? Bu, yüzde 7 barajı bize yaramaz. Neyin yarayıp neyin yaramayacağı hususunda ittifakların durumuna da bakmalıyız. Değiştirilecek olan kanunların ne olup olmayacağına da bakmak durumundayız. Ama şu an baktığımızda yüzde 7 barajı kime yarar? MHP’nin oylarına baktığımızda eriyor. MHP de bunun farkında. Yarın ne olur, bilmiyoruz. Biz bu günün realitesini konuşuyoruz. Dolayısıyla yüzde 7 barajı MHP’ye yarar. Yüzde 7 barajı PKK’nın partisine de yarar. Oradan da bir takım erimeler söz konusu. Niye? İdeolojik Kürt kimliği üzerinden Kürtçülük yaparak insanların karnını doyuramıyorsun. Milletvekillerine bakıyorsun! Makyajlarından giysilerine kadar Güneydoğu’da Kürt’üm diyen insanların ne annesine benziyor bu hanım milletvekilleri ne bacısına benziyor, ne eşlerine ne de kızına benziyor. Geneli yurtdışında, ülkenin aleyhine her türlü faaliyeti destekliyorlar. Ermenilerle kavga ediyoruz, Ermenistan’ın yanındalar. Yunanlılarla gerginlik yaşıyoruz, Yunanistan’ın yanındalar. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle problem yaşıyoruz, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin yanındalar. Esat ile sorun yaşıyoruz, Esat’ın yanındalar.”

“BİZ, SEÇİM BARAJININ OLMASINI İSTEMİYORUZ!”

Seçim barajının yüzde 7 veya yüzde 10 civarında olmasının azınlığın temsilinde sıkıntılar oluşturduğuna işaret eden Yardımcıoğlu, seçim barajının tamamen kaldırılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu coğrafyanın her türlü değerine düşman olan adamlar bir de bakıyorsunuz ki suret-i haktan görünüyorlar. Seçim barajı oranları üzerinden bu hadiseye baktığımızda yüzde 7 barajı evet HDP’ye yarar. Bu hamle, barajın altında kalacak olan HDP’yi barajın altında bırakmaz. MHP’ye yarar mı? Evet, MHP’ye de yarar. Bize yarar mı? Hayır, bize yaramaz. Biz, barajın olmasını istemiyoruz. İlla bir baraj olacaksa; oylarımız 2,5 bandında şu an için ve yukarıya doğru çıkıyor. O nedenle yüzde 3’lük bir baraj istiyoruz. Yüzde 2,5 ile 3’lük bir parti olarak barajı geçecek bir noktada olmak istiyoruz. Yapılan anketlerde yüzde 3’ün üzerine çıkıyoruz. Yüzde 5’in üzerinde oy alırsak da kimse şaşırmasın. Bu milletin teveccühüne mazhar olacağız. Grup kuracak parlamenter sayısına ulaşacağız. Ve meclis adam gibi adamları görecek. Devletin ve milletin menfaatinden başka menfaat düşünmeyen, milletin ve devletin bekasından başka bir şey düşünmeyen bir yapıyı, Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruluşundan 100 yıl sonra bir daha görecek.”

“BUGÜN SİZE YARAYAN SİSTEM, YARIN SİZE TOKAT HALİNE GELEBİLİR!”

Seçim sistemi üzerinde değişiklik yapmaya çalışanların kurguladığı sistemin bir süre sonra ayaklarına dolanacağını aktaran Yardımcıoğlu, daraltılmış seçim bölgesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Daraltılmış seçim bölgesini dillendirenler; nasıl yaparsak kendi parlamenter sayımızı daha fazla artırırız kaygısıyla bakıyorlar. Biz de diyoruz ki; böyle bakmayın! Bugün size yarayan sistem, yarın size tokat haline gelebilir. Hak neyse hakikat neyse doğru neyse o olsun. Milletin bütün iradesi meclise yansısın istiyoruz. Dolayısıyla dar bölge veya daraltılmış bölge seçim sistemiymiş, barajlarmış biz bunlara karşıyız. Kaldıracağız barajı, yüzde 1 oy alan parti dahi parlamentoya girecek. Korkmayın bundan kardeşim! Millet iradesinden niye korkuyorsunuz?”