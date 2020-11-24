MHP Lideri Bahçeli'den çok net Cumhur İttifakı mesajı: AK Parti ve MHP iki kahraman millet eseridir

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın pazarlık masasında kurulmadığını ifade etti, "MHP ile AK Parti, iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı, siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır." dedi. Bahçeli, Millet İttifakı'nın gizli anayasa çalışmalarına, CHP Dış Politikalar Sorumlusu Ünal Çeviköz'ün skandal sözlerine ve Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş, Osman Kavala açıklamalarına da çarpıcı ifadeler ile tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Bahçeli, PKK'nın şehit ettiği Aybüke Öğretmen ve Necmettin Öğretmeni de unutmadı. Bahçeli, Bakan Selçuk ve ekibine koronavirüs süracindeki uzaktan öğretim çalışmaları ve yoğun programları nedeniyle teşekkür etti.

Bahçeli'nin bir diğer gündemi ise koronavirüs salgını ve Sağık Bakanlığı'nın hedef tahtasına oturtulduğu vaka sayıları spekülasyonlarıydı. Bahçeli, koronavirüs tedbirleri konusunda Sağlık Bakanı'na ve hükümete teşekkür etti, vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Bahçeli, son günlerde sık sık Sağlık Bakanlığı verilerini yalanlayacak açıklamalar ile gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı, " Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir. Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Yalan bilgilerin paylaşıldığını ima etmek virüs kadar tehlikelidir." dedi.

Bahçeli'nin en önemli gündem maddesi ise Cumhur İttifakı'na yönelik saldırılardı. Kasıtlı bir şekilde Cumhur İttifakı ile ilgili spekülasyonlar oluşturulduğunu ifade eden Bahçeli, bunu yapanların fitneci olduğunu ifade etti. Bahçeli, ittifakın pazarlık üstüne kurulmadığını belirtti, Erdoğan ile arasında ilkeli bir ilişki olduğunu belirtti. Bahçeli, "MHP ile AK Parti, iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı, siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Bülent Arınç'ın sözleri, CHP'nin ABD'li Biden'dan demokrasi istemesi, Alaattin Çakıcı - Kılıçdaroğlu polemiği ve Türk gemisine yönelik hukuk dışı müdahaleue de değinerek, önemli açıklamalar yaptı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Necmettin Yılmaz 23 yaşındaydı. Siverek'te öğretmenlik yapıyordu. 16 Haziran 2017'de Pülümür Karayolu'nda PKK'lı teröristler tarafından aracı kurşunlandı ve yakıldı. Hayatının baharında şehit edildi. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. 9 Haziran 2017'de memleketine dönerken PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Hiçbir suçları hiçbir günahları yoktu. Tertemiz hayalleri, hedefleri vardı.

Uzaktan eğitim öğretim yoluyla yeni bir dünyanın kapıları hızla açıkmaktadır. Önemli olan buna nasıl ayak uyduracağımız konusunda akıl ve bilgi ile ele almaktır. Bu salgının risk ve tehditlerini bütün yönleri ile kavrayıp avantaja çevirmek için kolları sıvamak zorundayız. Lehine çevirmenin yollarını bulmalıyız. Salgının hepimizi derinden etkilediği bir dönemde öğretmenlerimizin sorunlarını, ülkemizin sorunlarından ayrı tutmamız mümkün değildir.

Milli Eğitim Bakanımızın ve mesai arkadaşlarının samimi gayretleri bizleri memnun etmektedir. Sayın Bakanımıza ve bakanlık personeline yürekten teşekkür ediyorum.

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: VİRÜS KADAR TEHLİKELİ

Küçük bir virüs dünyayı alarma geçirmiştir. Bulaşma hızı giderek artış göstermiştir. Hayatın akış hızı yavaşlamazsa, gevşemeler yaşanırsa mücadele zorlaşacaktır. Sağlık Bakanlığımız bütün imkanları ile çalışmalarını icra etmektedir. Bu sürece destek vermek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendi sağlığımız ve toplum sağlığı adına zorunluluktur. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Özensizliğin, herkes ve kendimiz açısından maliyeti ileri düzeyde olacaktır. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı açıklamaları dışında hiçbir değerlendirmeye kulak asılmamalı. Vaka ve vefat sayıları ile korku yaratacak, ipe sapa gelmez görüş paylaşanların samimiyetleri tartışmalıdır. İBB'nin vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Siyasi çıkar peşinde koşup devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir anlayıştır. Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir. Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Yalan bilgilerin paylaşıldığını ima etmek virüs kadar tehlikelidir.

"MHP VE AK PARTİ İKİ KAHRAMAN MİLLET ESERİDİR"

Cumhur İttifakı ile ilgili akla hayale sığmayan dedikoduları ibretle takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdağını söyleyenlerden tutun da bu dönüşte MHP'ye yer yok diyenlere kadar pek çok şey söylenmiş. Bazıları da gelişmeler bir rota değişikliğine işaret ediyor diyecek kadar akıl noksanlığını ispat etmiştir. Korkak bir kalem sahibi, "Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli'yi harcar, Bahçeli de Recep Tayyip Erdoğan'ı" diyebilecek kadar kendinden geçmiştir. Çünkü bunların canı böyle istiyor.

MHP ile AK Parti, iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı, siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın. Cumhur İttiakı, Türkiye'nin yegane umududur. Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki; o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı'ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır. Zillet mandacıdır, melanettir, vasi arayışındadır. İktidar için ABD'ye boynunu uzatan CHP ve yancılarının sandıkta boynunu vuracak, elbette Türk Milleti'dir.

"AH SEROK AHMET AH! HERKES ADAM OLDU, BİR SEN OLAMADIN"

Zillet melanettir, vasi arayışındadır. CHP'nin Dış Politikalardan Sorumlu olan eski büyükelçinin verdiği mülakat Türkiye'ye vurulmak istenen paslı zincirin ta kendisidir. Türkiye'nin terörle mücadele yasasının uluslararası standartlara getirilmesini istiyor. Kapalı Maraş'ın açılmasını desteklemediklerini söylüyor. Kürt sorunu çözülmez ise Abdullah Gül'ün geçmişte söylediği gibi dışarıdan dayatılacağını söylüyor. İşbirlikçi Serok Ahmet ise bize Kürtçe cevap veriyor. Ah Serok Ah bırak özgüveni de, herkes adam oldu bir sen adam olamadın. Bu gidişle olabileceğin de yok.

KILIÇDAROĞLU'NA MAFYA TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı'nın siyaset yapıyor olmadır. Her sözü gerçek dışıdır. Kriz ve kaosa yatırımdır. Geçen haftaki suçlamaları ve CHP'nin sözcülerinin yalanları bir siyaset trajedesidir. Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur, benim dava arkadaşımdır, vatan ve millet sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olamaz. Alaattin Çakıcı'nın bu millete ve devlete nasıl hizmet ettiğini bilen bilir. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yürüdüğü, anayasa hazırladığı teröristlere baksın. Çakıcı ve onun gibi arkadaşlarımız Türk devletine karşı saldırı düzenleyen terör örgütleriyle mücadele etmiştir. Devlet ve millet namına gövdelerini taşın altına koymuşlardır. Acil beklentimiz Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin Genel Kurul'da karara bağlanmasıdır.

"DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR, DEVRAN KİTABI TERÖR PROPAGANDASI"

Kılıçdaroğlu bunlardan anlamaz. Kılıçdaroğlu'na göre Selahattin Demirtaş iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyabilecek, Akşener'in evine kahvaltıya gidebilecektir. Selahattin Demirtaş mafya değil midir? Bu terörist Demirtaş'ın taraftar kazanması hayra alamet değildir. Siyaset eskisi bir şahsın Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'ı savunması çarpıklıktır. Suçluyu övmek, suça yataklıktır. Devran kitabının okunmasını isteyen bu şahıs terör propagandasını açık açık yapmıştır. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi hayatımızın içinden tanıyoruz. Devran isimli kitap terör anlatısıdır. Devran kitabını yazan Demirtaş teröristtir.

Yasin Börü'ye, Eren Bülbül'e ne diyeceksin? Emzikli bebeklerin öldürülmesini, hamile kadınların kurşunlanmasını nasıl izah edeceksin? Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak istemektedir? Aslına mı dönüyorsun! Devranları bırak da Mehmetleri oku. Özgürlükçü düşünelim diyor, demek istiyor ki teröristler serbest kalsın. Neyin özgürlüğü, elinde silahla dağda gezene özgürlük değil, devletin demir yumruğu lazımdır.

Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap ise terör propagandasıdır.

"TÜRK GEMİSİNE MÜDAHALE SKANDALDIR"

Gemimizin saatlerce güzergahından mahrum bırakılması, gemi personeline müdahale edilmesi skandaldır. Bayrak devletinden izin alınması kuralı çiğnenmiştir. Gerekli nota acilen zaman kaybetmeksizin verilmiştir. Türkiye kimseye eyvallah etmez, bu oalyı kınıyorum.