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Seracılara müjde Güvenç’ten geldi!

Mağdur olan seracılara 18 milyon TL destek! Yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören seracılara müjde AK Parti’den geldi.

Seracılara müjde Güvenç’ten geldi!

Seracılara müjde Güvenç’ten geldi!

Mağdur olan seracılara 18 milyon TL destek! Yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören seracılara müjde AK Parti’den geldi.

22 Şubat 2022 Salı 14:28
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Başta TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, milletvekilleri ve il başkanının girişimleriyle seraları zarar görenlere 18 milyon TL destek sağlanacak. Öte yandan mağduriyet yaşayan seracılara sübvansiyonlu kredi verilecek.

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz aylarda etkili olan kar yağışı tüm kenti etkisi altına almış ve yoğun yağış sonrası Kahramanmaraş kara bürünmüştü. Bu süreçte kentte hayat kısmen felç olmuş ve sera alanları da büyük zarar görmüştü. Yaşanan mağduriyet sonrası zarar gören seralarla ilgili yoğun mesai harcayan başta TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, milletvekilleri ve il başkanından oluşan AK Parti heyeti neticeyi aldı. Bu kapsamda seracılara 18 milyon TL destek ödemesi yapılacakken ayrıca sübvansiyonlu kredi de kullandırılacak. Konuyla ilgili konuşan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, şunları söyledi: “Seracılarımıza hayırlı olsun diyorum. Tabii şehrimizde etkili olan kar yağışı seralarımıza oldukça zarar verdi. Bu durum neticesinde bizde girişimlere başladık. Girişimlerimizin sonuç vermesiyle 18 milyon TL destek ödemesi seracılarımıza sağlanacak. Ayrıca Kahramanmaraş’a Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden bir uzman gelecek ve seracılarımıza sübvansiyonlu kredi verilecek. Bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hemşerimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben’e, Ziraat Bankası yetkililerine çok teşekkür ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Seracılara Müjde Güvenç’ten Geldi!
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