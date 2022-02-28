Tansu Çiller siyasete dönüyor, kolları sıvadı!

Siyaseti bırakan eski Başbakan Tansu Çiller, yeniden siyaset sahnesine dönüş yapmak için kolları sıvadı. Kulislerde öne sürülen “parti kuracağı” iddiası gündemdeki yerini korurken Tansu Çiller, kurmaylarına DYP’nin eski il başkanlarını ve önde gelen isimleri telefonla aratarak “Bizimle birlikte çalışır mısınız” diye sordu.

YENİ PARTİSİ ADP Mİ?

Ağustos 2021’de Salih Önel tarafından kurulan Aydınlık Demokrasi Partisi’nin (ADP) genel başkanı olmayı hedeflediği ortaya atılan Tansu Çiller'in eski yol arkadaşlarını araması kulisleri hareketlendirdi. Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre ADP’nin kurucu genel başkanı Salih Önel yaklaşık iki ay önce Tansu Çiller’i ziyaret etmiş ve arzu etmesi halinde partinin başına geçebileceğini söylemişti.