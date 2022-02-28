Savaş ekonomiyi vurdu! Buğday bir günde 3 tl zamlandı Rusya Ukrayna savaşı Türkiye'nin ekonomisini vurdu. Denizli'deki bir çiftçi, buğdayın bir günde 3 TL birden zamlandığını söyledi. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde süt sığırcılığı işletmesi sahi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde süt sığırcılığı işletmesi sahibi 21 yaşındaki Kaan Akgün, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından buğday fiyatlarında bir günde yaşanan fiyat değişimini gözler önüne serdi.

Savaşın Türkiye'ye etkilerinden bahseden süt üreticisi, "Savaş çıktı 8 buçuk lira oldu buğday. 5 buçuk liradan 8 buçuk liraya bir günde çıkar mı buğday?" dedi.

1 LİTRE SÜTLE 1 KİLO YEM ALINMIYOR

1 litre sütün maliyetinin 6 buçuk lirayı aştığını ancak 4 lira 70 kuruştan sattığını belirten Akgün, "2 yıldır içinde bulunduğumuz süreç gerçekten bizi çok yıprattı, çok yordu. 6,5 lirayı aşan maliyetlerimiz var şu anda, dünkü gelen motor zamları bu hesabın içinde değil. Buna rağmen 4 lira 70 kuruştan süt satıyoruz. Günlük biraz önce de gördünüz 1 ton 100 kiloya yakın sütümüz var. Günlük 1500 liranın üzerinde zarar yazıyoruz. Avrupa'da Amerika'da parite 1 buçuktur. 1 litre süt sattığınızda 1,5 kilo yem alırsınız, ki sürekli para kazanabilesiniz. Ama Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil. Şu anda biz, 1 litre sütle 1 kilo yem alamıyoruz, 850 grama yakın yem alıyoruz. Kendimizi döndüremiyoruz, sürekli açık veriyoruz, sürekli sıkıntılar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

BUĞDAY BİR GÜNDE 8 BUÇUK TL'YE ÇIKTI

Meraların 2 bin 400 dönümünün Pamukkale Üniversitesine tahsis edildiğini belirten Akgün, "Pamukkale Üniversitesi merayı talan etti. Hiçbir üretim yapmadı, hiçbir fikir üretmedi, hiçbir proje uygulamadı. Şu anda devletin mera arazileri, tapu sorgudan girin Pamukkale üniversitesinin gözüküyor. Üretim yapılmıyor, üniversite üretmiyor. Hayvan otlatılmayan, atıl duran araziler varken, devlet kendisi eksin. TMO’ya versin onlar eksik arpa üretilsin buğday üretilsin. Neden Rusya'ya bağımlıyız, neden Ukrayna'ya bağımlıyız? Savaş çıktı 8 buçuk lira oldu buğday. 5 buçuk liradan 8 buçuk liraya bir günde çıkar mı buğday? Biz bu kadar mı rezil bir ülkeyiz, bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz. Böyle düşündüğüm zaman bu ülkede durmak istemiyorum" diye konuştu.