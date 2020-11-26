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15 ilde koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanı Koca zirveyi gören illeri tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Kasım 2020 son dakika korona virüs vakalarıyla birlikte çok önemli bilgileri de vatandaşlarla paylaştı. Bakan Fahrettin Koca, kamuoyunun büyük bir merakla takip ettiği açıklamasında 15 ilimizde vaka sayısının büyük oranda arttığını belirtti. Öte yandan Bakan Koca, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin 3. zirveyi yaşadığını dile getirerek bu konuda önemli bir çaba sarfedildiğinin altını çizdi.

15 ilde koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanı Koca zirveyi gören illeri tek tek açıkladı

15 ilde koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanı Koca zirveyi gören illeri tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Kasım 2020 son dakika korona virüs vakalarıyla birlikte çok önemli bilgileri de vatandaşlarla paylaştı. Bakan Fahrettin Koca, kamuoyunun büyük bir merakla takip ettiği açıklamasında 15 ilimizde vaka sayısının büyük oranda arttığını belirtti. Öte yandan Bakan Koca, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin 3. zirveyi yaşadığını dile getirerek bu konuda önemli bir çaba sarfedildiğinin altını çizdi.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:40
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları! Bakan Koca, Türkiye'de 15 ilde vaka sayılarının ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekerken "Ülkemizin batı yakasında hızlı artışlar oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar." dedi. Bakan Koca ayrıca "İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor." diye ekledi.

İşte vaka sayısı artan 15 il!

Bakan Koca'nın yoğun bakım doluluk oranına ilişkin açıklamaları şöyle: Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Zonguldak, Ordu... Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışlar oldu. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ bu sınıra yaklaştı.

Altyapımızın gücü yanında her kapasitenin de bir sınırı vardır. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin. Hiç kimse 'Hasta olursam sağlık çalışanlarını tedavimi nasıl olsa yapar' kolaycılığına düşmesin.

Sağlık personelimizin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara ayıracak vakti kalmadığını unutmayalım. Sağlık ordumuz yıllık izinlerini bile kullanamamaktadır.

Her bir daire bir ili gösteriyor. dörde bölünmüş olan bu tablonun sol üst boşluğuna yoğunlaştığını görüyoruz. Yani özellikle Türkiye'de vakaların bütün illerde neredeyse arttığını, ortalamanın üzerinde ciddi bir artış olduğunu, Mersin, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kırşehir, Hatay, Osmaniye, Adana'nın yüksekliğini gösteren, pnömoni oranının düştüğünü hepsinde gördüğümüz. Tedaviyle her geçen gün zatürre oranını düştüğünü görüyoruz. Ama vaka oranının bütün illerde artışta olduğunu söyleyebilirim.

ZATÜRRE ORANI DÜŞTÜ

İlaçların kullanımıyla birlikte zatürre oranlarımızın ne kadar düştüğünü görmüş oluyoruz. Doluluk oranlarına baktığımızda, İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda.

Bu oranın oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını görüyoruz.

Ankara'da ise servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranının arttığını görmüş oluyoruz.

Yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu boşluğun sadece Covid hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü bazı diğer hastalıkların da tedavisini yapıyoruz.

Bursa benzer bir ilimiz. Yüzde 75.8 doluluk oranı, servis doluluk oranı 64.2. Bursa'da şehir hastanesinin varlığı var olan hastayı tedavi etmede büyük kolaylık sağlamakta.

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