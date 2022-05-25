KSÜ Tıp Fakültesinde kapalı baypas ameliyatları devam ediyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi ve ekibi, daha önce kalp krizi geçirmiş Asiye Us, isimli hastayı kapalı baypas yöntemi ile ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

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Başarılı geçen ameliyatın detaylarını anlatan Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, “Hastamız, anjiyoda damarları açılmadığı için bize başvurdu. Bizler, damarlarını inceledikten sonra bypass ameliyatının uygun olabileceğini gördük. Hem bacak hem göğüs kafesinde 3 damarını değiştirdik. Operasyon konforlu bir ortamda gerçekleşti. Hastamız hızlı bir toparlanma sürecinden sonra eski işlerini yapabilir durumda olacak.” dedi.

“Kalp damar cerrahisi kliniğinde yapılmayan hiçbir ameliyat yok”

Doç. Dr. Mehmet Kirişçi: “Bu kapalı bypass son dönemlerde yapılan ameliyat tekniklerden birisi. Her hastane tabii uygulayamıyor. Belli bir deneyim, beceri gerektiren yöntem. Dolayısıyla biz de kliniğimizce bu tecrübeye sahip olduğumuz için kapalı yöntemle ameliyatları yapabiliyoruz. Bu da memleketimiz için de iyi bir hizmet; vatandaşlarımıza da bu hizmeti sunuyoruz. Şu an için üniversitemizde kalp cerrahisiyle ilgili erişkin yapılmayan bir ameliyatımız yok. Hem kapalı yöntemlerle hem Anjiyo yöntemiyle hem de açık kalp ameliyatlarıyla bütün ameliyatları yapabiliyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can: "Türkiye'nin dört bir yanından hastaları kabul ediyoruz"

Operasyon geçiren hastaya geçmiş olsun dileklerini ileten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi ve ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ilave yatırımlar ve güncel teknolojilerle sürekli gelişerek ve kendini yenileyerek Türkiye’nin dört bir yanından hasta kabul ettiklerini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hastanemizde birçok önemli operasyona imza atılıyor. Gerek olduğu zaman bu tür ameliyatları başarıyla gerçekleştiren hocalarımız var. Hastanemizde diğer pek çok bölümde de bu tür önemli operasyonlar başarıyla yapılmaya devam ediliyor. Tıp Fakültesi Hastanemizin tıbbi teknolojik ve donanımsal anlamda seviyesini her geçen gün daha iyiye çıkarmak için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Dünya’nın kullanmış olduğu son tıbbi teknolojiyi biz hastanemizde kullanıyoruz.” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Fakülteye verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a teşekkür etti.

Son yıllarda Tıp Fakültesi olarak üniversiteden ciddi bir destek gördüklerini vurgulayan KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, "Minimal invaziv kapak cerrahisinin açık kalp ameliyatına göre daha avantajlı olduğunu belirterek, Tıp Fakültesi Hastanemiz her geçen gün katlanarak ve güçlenerek büyümeye devam ediyor. " dedi.

Ameliyattan sonra eski sağlığına kavuşan Asiye Us ise doktorlarının yaptığı başarılı ameliyat sayesinde eski sağlığına kavuştuğunu söyledi. Us," Birkaç özel hastaneye gittim. Ameliyat için yüksek meblağlar istediler. O parayı verecek maddi durumumuz yoktu. Tavsiye üzerine Mehmet Kirişçi Hocama Başvurdum. Sağ olsun doktorumuz gereken ilgi ve alakayı bize gösterdi. Ve bu ameliyatı burada yapabileceğini söyledi. Kendisine ve hastane yetkililerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.