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Rektör Can, TRT radyosunda KSÜ’yü tanıttı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, TRT Çukurova Radyosunda yayımlanan Akdeniz’den Toroslar’a konuk olarak, üniversitemizi ve üniversitemiz bünyesinde yayın hayatını sürdüren Radyo KSÜ’yü tanıttı.

Rektör Can, TRT radyosunda KSÜ’yü tanıttı

Rektör Can, TRT radyosunda KSÜ’yü tanıttı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, TRT Çukurova Radyosunda yayımlanan Akdeniz’den Toroslar’a konuk olarak, üniversitemizi ve üniversitemiz bünyesinde yayın hayatını sürdüren Radyo KSÜ’yü tanıttı.

22 Şubat 2022 Salı 09:24
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Derya Çetindağ’ın hazırladığı ve Cem Kurtçu’nun sunduğu 21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınına katılan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş’ın eşsiz doğası, kültür ve sanatı ile üniversitemizin güncel durumuna ilişkin bilgileri paylaşırken, yoğun altyapı ve hazırlık çalışmalarının ardından 2 yıl önce yenilenen yüzüyle yayın hayatına başlayan Radyo KSÜ’yü anlattı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, TRT Çukurova Radyosundaki konuşmasında: KSÜ’nün şehirle bütünleşmesi, şehrindeki paydaşlarla yapılan görüşmeler ışığında belirlenen şehrin öncelikli sorunlarının tez ve proje haline getirilmesi, ulusal anlamda teknoloji yarışmalarında elde edilen başarılar, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin desteklenmesi ve sayılarının artırılması, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin şehrimize kazandırılması, bölgenin en büyük kongre merkezinin hizmete sunulması gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulunurken, öğrenciyi ve insanı merkeze alan bir anlayışla 30 yılı geride bırakan KSÜ’yü daha ileri noktalara taşımanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

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Rektör CanTRT Radyosunda KSÜ’yü Tanıttı
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