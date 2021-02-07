Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına...
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu Olsun
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü Etkinliği
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya...
SANKO Üniversitesinden Antep’e ‘Gazi’ Unvanı Verilişinin 100’üncü Yılı Mesajı
SANKO Üniversitesinden Antep’e ‘Gazi’ Unvanı...

17 yıldır yanan ışık söndü

17 yıl önce basenlerinden yağ aldırmak ameliyat olduktan sonra hayatını kaybeden Berna Şallı'nın mezarında o günden beri yanan ışık söndü. Korktuğu için karanlıkta uyuyamayan Berna’nın mezarı, o günden bu yana ailesi tarafından aydınlatılıyordu. Edinilen son dakika bilgisine göre aydınlatmalı mezar artık karanlığa gömüldü.

17 yıldır yanan ışık söndü

17 yıldır yanan ışık söndü

17 yıl önce basenlerinden yağ aldırmak ameliyat olduktan sonra hayatını kaybeden Berna Şallı'nın mezarında o günden beri yanan ışık söndü. Korktuğu için karanlıkta uyuyamayan Berna’nın mezarı, o günden bu yana ailesi tarafından aydınlatılıyordu. Edinilen son dakika bilgisine göre aydınlatmalı mezar artık karanlığa gömüldü.

07 Şubat 2021 Pazar 11:47
banner459

Basenlerindeki yağları aldırmak için girdiği ameliyatından sonra yaşamını yitiren 29 yaşındaki Berna Şallı'nın mezarında 17 yıldır yanan ışık söndü. Hayattayken korktuğu için karanlıkta uyuyamayan Şallı'nın mezarı, öldüğü günden bu yana ailesi tarafından aydınlatılıyordu. Ailesi başka bir ilçeye taşındığı için mezarın ışıkları artık yanmıyor.

İşte Berna Şallı'yı ölüme götüren uygulama ve sonrasında yaşananlara dair tüm son dakika ayrıntıları ve mezarında yıllardır yanan ışığın sönme nedeni;

KAHREDEN ÖLÜM: AŞIRI NARKOZ CANINDAN ETTİ

Bir kargo şirketinde çalışan ve evlilik hazırlığı yapan 65 kilo ağırlığındaki Berna Şallı, 17 yıl önce düğününe bir ay kala basenlerindeki yağı ameliyat ile aldırmak istedi. Dr. Edip Ilgaz tarafından liposuction yöntemiyle yapılan ameliyattan sonra taburcu olan genç kız tekrar rahatsızlandı. İkinci kez ameliyat masasına yatan talihsiz kız kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopside genç kızın aşırı narkozdan öldüğü ortaya çıktı. Genç kızın ailesi, doktor Ilgaz hakkında dava açtı. Şallı'nın ölümünde kusurlu bulunan doktor, açılan tazminat davasında 81 bin lira ödemeye mahkûm edildi.

ANNESİ "KARANLIKTAN KORKARDI" DEDİ KIYAMADI

Berna Şallı'nın annes, Ayşe Şallı, hayattayken kızı karanlıktan korktuğu için öldükten sonra kızının mezarını aydınlatmak istedi. Acılı anne, kızının mezarını aydınlatabilmek için Kepez ilçesindeki evini satıp, Muratpaşa ilçesinde Andızlı Mezarlığı'nın kenarındaki Balbey mahallesinden ev satın aldı. Kızının rahat uyuması için mezardan evine elektrik hattı çektirerek, kızının mezarını aydınlattı.

BERNA'NIN MEZARINDA 'IŞIK GÖRMEYE ALIŞMIŞTIK'

Ancak anne Ayşe Şallı evi eski olduğu ve kentsel dönüşüme girecek olmasından dolayı Kepez ilçesine taşındı. Taşınmayla birlikte mezarlıkta 17 yıldır yanan ışık söndü.

Mezarlıkta yıllardır ışık görmeye alışan mezarlık görevlileri, "O mezarlıkta ışığı görmeye alışmıştık. Artık yanmıyor. Mezarlığa yakın olan vatandaşlar da bize gelip 'Bir şey mi oldu' diye soruyorlar. Işıklar içinde uyusun, mekânı cennet olsun. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.02.2021 15:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaybolan dalağını arıyor
Kaybolan dalağını arıyor
Hatalı ameliyat sonrası hayatı karardı!
Hatalı ameliyat sonrası hayatı karardı!
Eşi vefat edince 3 kızını iş yerine getirdi! Şimdi hepsi tamirci oldu
Eşi vefat edince 3 kızını iş yerine getirdi! Şimdi hepsi tamirci oldu
Yeşilçam filmi 'Banker Bilo' Adana’da gerçek oldu
Yeşilçam filmi 'Banker Bilo' Adana’da gerçek oldu
Bu öğretmen için her yer eğitim yuvası
Bu öğretmen için her yer eğitim yuvası

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber